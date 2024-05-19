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Азимед® порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл флакон 15 мл з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, №1 - Київ (748419) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 138 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
198,30 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
206,16 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
205,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
198,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
198,30 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
204,18 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
207,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
213,70
Економія: -22,39 грн
191,31 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
198,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
198,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
198,30 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
183,49 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (3)
224,47
Економія: -27,38 грн
197,09 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
198,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
198,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
198,30 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
198,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
198,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
198,30 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (43)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
198,30 грн