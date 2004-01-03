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Виробник: Астрафарм

08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 6.
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Знайдено: 18 препаратів
PROBIO ЙОГУРТ "TABULA VITA" капсули, 300 мг, № 30; Астрафарм
PROBIO ЙОГУРТ "TABULA VITA" Капсули, 300 мг, № 30 Астрафарм
В 10 аптеках
від 250,00 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин-Астрафарм капсули, 250 мг, № 6; Астрафарм
Азитроміцин-Астрафарм Капсули, 250 мг, № 6 Астрафарм
В 561 аптеці
від 68,81 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин-Астрафарм капсули, 500 мг, № 3; Астрафарм
Азитроміцин-Астрафарм Капсули, 500 мг, № 3 Астрафарм
В 700 аптеках
від 66,00 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин-Астрафарм капсули, 500 мг, тм tabula vita, тм tabula vita, № 3; Астрафарм
Азитроміцин-Астрафарм Капсули, 500 мг, тм tabula vita, тм tabula vita, № 3 Астрафарм
В 32 аптеках
від 103,40 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин-Астрафарм капсули, 500 мг, тм а+, тм а+, № 3; Астрафарм
Азитроміцин-Астрафарм Капсули, 500 мг, тм а+, тм а+, № 3 Астрафарм
В 74 аптеках інших міст
від 110,64 грн
Ціни в інших містах
Амброксол Екстра таблетки, 30 мг, блістер, № 20; Астрафарм
Амброксол Екстра Таблетки, 30 мг, блістер, № 20 Астрафарм
В 236 аптеках
від 33,00 грн
Ціни в аптеках
Амброксол Екстра таблетки, 30 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 20; Астрафарм
Амброксол Екстра Таблетки, 30 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 20 Астрафарм
В 118 аптеках
від 46,00 грн
Ціни в аптеках
Амброксол Екстра таблетки, 30 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20; Астрафарм
Амброксол Екстра Таблетки, 30 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20 Астрафарм
В 59 аптеках
від 40,00 грн
Ціни в аптеках
Амброксол Екстра таблетки, 30 мг, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 20; Астрафарм
Амброксол Екстра Таблетки, 30 мг, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 20 Астрафарм
В 14 аптеках
від 36,90 грн
Ціни в аптеках
Амігрен капсули, 50 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 3; Астрафарм
Амігрен Капсули, 50 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 3 Астрафарм
В 830 аптеках
від 57,25 грн
Ціни в аптеках
Амігрен капсули, 50 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 10; Астрафарм
Амігрен Капсули, 50 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 10 Астрафарм
В 469 аптеках
від 227,18 грн
Ціни в аптеках
Амігрен капсули, 50 мг, блістер у коробці, тм tabula vita, тм tabula vita, № 3; Астрафарм
Амігрен Капсули, 50 мг, блістер у коробці, тм tabula vita, тм tabula vita, № 3 Астрафарм
В 67 аптеках
від 85,00 грн
Ціни в аптеках
Амігрен капсули, 100 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 1; Астрафарм
Амігрен Капсули, 100 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 1 Астрафарм
В 1 аптеці інших міст
від 55,05 грн
Ціни в інших містах
Амігрен капсули, 100 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 3; Астрафарм
Амігрен Капсули, 100 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 3 Астрафарм
В 567 аптеках
від 94,75 грн
Ціни в аптеках
Амігрен капсули, 100 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 10; Астрафарм
Амігрен Капсули, 100 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 10 Астрафарм
В 366 аптеках
від 351,18 грн
Ціни в аптеках
Амігрен капсули, 100 мг, блістер у коробці, тм tabula vita, тм tabula vita, № 3; Астрафарм
Амігрен Капсули, 100 мг, блістер у коробці, тм tabula vita, тм tabula vita, № 3 Астрафарм
В 66 аптеках
від 145,00 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Астрафарм таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Астрафарм
Амлодипін-Астрафарм Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Астрафарм
В 274 аптеках
від 12,25 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Астрафарм таблетки, 5 мг, блістер, № 60; Астрафарм
Амлодипін-Астрафарм Таблетки, 5 мг, блістер, № 60 Астрафарм
В 83 аптеках
від 18,15 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції
08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 6.
Знайдено: 18 препаратів
PROBIO ЙОГУРТ "TABULA VITA" капсули, 300 мг, № 30; Астрафарм
PROBIO ЙОГУРТ "TABULA VITA" Капсули, 300 мг, № 30 Астрафарм
В 10 аптеках
від 250,00 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин-Астрафарм капсули, 250 мг, № 6; Астрафарм
Азитроміцин-Астрафарм Капсули, 250 мг, № 6 Астрафарм
В 561 аптеці
від 68,81 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин-Астрафарм капсули, 500 мг, № 3; Астрафарм
Азитроміцин-Астрафарм Капсули, 500 мг, № 3 Астрафарм
В 700 аптеках
від 66,00 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин-Астрафарм капсули, 500 мг, тм tabula vita, тм tabula vita, № 3; Астрафарм
Азитроміцин-Астрафарм Капсули, 500 мг, тм tabula vita, тм tabula vita, № 3 Астрафарм
В 32 аптеках
від 103,40 грн
Ціни в аптеках
Азитроміцин-Астрафарм капсули, 500 мг, тм а+, тм а+, № 3; Астрафарм
Азитроміцин-Астрафарм Капсули, 500 мг, тм а+, тм а+, № 3 Астрафарм
В 74 аптеках інших міст
від 110,64 грн
Ціни в інших містах
Амброксол Екстра таблетки, 30 мг, блістер, № 20; Астрафарм
Амброксол Екстра Таблетки, 30 мг, блістер, № 20 Астрафарм
В 236 аптеках
від 33,00 грн
Ціни в аптеках
Амброксол Екстра таблетки, 30 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 20; Астрафарм
Амброксол Екстра Таблетки, 30 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 20 Астрафарм
В 118 аптеках
від 46,00 грн
Ціни в аптеках
Амброксол Екстра таблетки, 30 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20; Астрафарм
Амброксол Екстра Таблетки, 30 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20 Астрафарм
В 59 аптеках
від 40,00 грн
Ціни в аптеках
Амброксол Екстра таблетки, 30 мг, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 20; Астрафарм
Амброксол Екстра Таблетки, 30 мг, блістер, тм ілан фарм, тм ілан фарм, № 20 Астрафарм
В 14 аптеках
від 36,90 грн
Ціни в аптеках
Амігрен капсули, 50 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 3; Астрафарм
Амігрен Капсули, 50 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 3 Астрафарм
В 830 аптеках
від 57,25 грн
Ціни в аптеках
Амігрен капсули, 50 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 10; Астрафарм
Амігрен Капсули, 50 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 10 Астрафарм
В 469 аптеках
від 227,18 грн
Ціни в аптеках
Амігрен капсули, 50 мг, блістер у коробці, тм tabula vita, тм tabula vita, № 3; Астрафарм
Амігрен Капсули, 50 мг, блістер у коробці, тм tabula vita, тм tabula vita, № 3 Астрафарм
В 67 аптеках
від 85,00 грн
Ціни в аптеках
Амігрен капсули, 100 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 1; Астрафарм
Амігрен Капсули, 100 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 1 Астрафарм
В 1 аптеці інших міст
від 55,05 грн
Ціни в інших містах
Амігрен капсули, 100 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 3; Астрафарм
Амігрен Капсули, 100 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 3 Астрафарм
В 567 аптеках
від 94,75 грн
Ціни в аптеках
Амігрен капсули, 100 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 10; Астрафарм
Амігрен Капсули, 100 мг, блістер, у коробці, у коробці, № 10 Астрафарм
В 366 аптеках
від 351,18 грн
Ціни в аптеках
Амігрен капсули, 100 мг, блістер у коробці, тм tabula vita, тм tabula vita, № 3; Астрафарм
Амігрен Капсули, 100 мг, блістер у коробці, тм tabula vita, тм tabula vita, № 3 Астрафарм
В 66 аптеках
від 145,00 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Астрафарм таблетки, 5 мг, блістер, № 30; Астрафарм
Амлодипін-Астрафарм Таблетки, 5 мг, блістер, № 30 Астрафарм
В 274 аптеках
від 12,25 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін-Астрафарм таблетки, 5 мг, блістер, № 60; Астрафарм
Амлодипін-Астрафарм Таблетки, 5 мг, блістер, № 60 Астрафарм
В 83 аптеках
від 18,15 грн
Ціни в аптеках
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Стандартизація фармацевтичної продукції