Виробник: Астрафарм
08132, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, м. Вишневе, вул. Київська, 6.
Амброксол Екстра Таблетки, 30 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 20 Астрафарм
від 46,00 грн
Амброксол Екстра Таблетки, 30 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20 Астрафарм
від 40,00 грн
від 36,90 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
Амброксол Екстра Таблетки, 30 мг, блістер, тм baum pharm, тм baum pharm, № 20 Астрафарм
від 46,00 грн
Амброксол Екстра Таблетки, 30 мг, блістер, тм tabula vita, тм tabula vita, № 20 Астрафарм
від 40,00 грн
від 36,90 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції