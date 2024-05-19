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Азимед® порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мл флакон 20 мл з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, №1 - Київ (184833) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 334 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (187)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
134,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
142,37 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
142,64 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (187)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
134,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
124,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (187)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
134,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
142,36 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
143,23 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
159,10
Економія: -26,91 грн
132,19 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
131,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
137,73
Економія: -7,07 грн
130,66 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (187)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
134,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (187)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
134,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 21
Всього: упаковка (1)
147,40
Економія: -11,00 грн
136,40 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
124,13 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (187)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
134,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
142,40
Економія: -20,21 грн
122,19 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (187)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
134,10 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (187)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
134,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Всього: упаковка (1)
124,13 грн