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Азимед® порошок для оральної суспензії 200 мг/5 мл флакон 30 мл з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, №1 - Київ (174137) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 602 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
223,74
Економія: -8,40 грн
215,34 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
240,00
Економія: -26,30 грн
213,70 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
211,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (18)
223,00 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
211,10 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
237,85 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
253,32
Економія: -37,98 грн
215,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
211,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
253,30
Економія: -39,60 грн
213,70 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
220,09
Економія: -6,97 грн
213,12 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
242,12 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
239,91 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
238,94
Економія: -48,83 грн
190,11 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
234,90
Економія: -19,56 грн
215,34 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
191,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
223,80 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
228,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
228,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
223,04
Економія: -13,92 грн
209,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
211,10 грн