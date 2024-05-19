Азитроміцин-Здоров'я капсули 500 мг блістер, №3 - Київ (62200) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 50 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 37/41
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Глибочицька, 32-Б
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 23
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 35
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Воскресенський, 20
Біла ромашка
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Інженерна, 1
Аптека24
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється за 51 хв
Київ, вул. Ніжинська, 16