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Список виробниківЛЛаборатуар Теа

Виробник: Лаборатуар Теа

04070, Київ, вул. Волоська 51/27Б
+380444675770
https://thea.ua
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Знайдено: 10 препаратів
Азитер® краплі очні, розчин, 15 мг/г, контейнер однодозовий, 250 мг, № 6; Лаборатуар Теа
Азитер® Краплі очні, розчин, 15 мг/г, контейнер однодозовий, 250 мг, № 6 Лаборатуар Теа
В 13 аптеках інших міст
від 161,50 грн
Ціни в інших містах
Блефаклін® стерильні серветки для щоденної гігієни повік та чутливої шкіри серветки, саше, № 20; Лаборатуар Теа
Блефаклін® стерильні серветки для щоденної гігієни повік та чутливої шкіри Серветки, саше, № 20 Лаборатуар Теа
В 895 аптеках
від 253,66 грн
Ціни в аптеках
Дексафрі® краплі очні, розчин, 1 мг/мл, контейнер однодозовий, 0.4 мл, у саше, у картонній коробці, у саше, у картонній коробці, № 20; Лаборатуар Теа
Дексафрі® Краплі очні, розчин, 1 мг/мл, контейнер однодозовий, 0.4 мл, у саше, у картонній коробці, у саше, у картонній коробці, № 20 Лаборатуар Теа
В 2 аптеках
від 206,06 грн
Ціни в аптеках
Дексафрі® краплі очні, розчин, 1 мг/мл, контейнер однодозовий, 0.4 мл, у саше, у картонній коробці, у саше, у картонній коробці, № 30; Лаборатуар Теа
Дексафрі® Краплі очні, розчин, 1 мг/мл, контейнер однодозовий, 0.4 мл, у саше, у картонній коробці, у саше, у картонній коробці, № 30 Лаборатуар Теа
В 39 аптеках інших міст
від 254,60 грн
Ціни в інших містах
Монопрост® краплі очні, розчин, 50 мкг/мл, контейнер однодозовий, 0.2 мл, в саше, в саше, № 30; Лаборатуар Теа
Монопрост® Краплі очні, розчин, 50 мкг/мл, контейнер однодозовий, 0.2 мл, в саше, в саше, № 30 Лаборатуар Теа
В 434 аптеках
від 354,48 грн
Ціни в аптеках
Нутроф® Форте капсули, № 30; Лаборатуар Теа
Нутроф® Форте Капсули, № 30 Лаборатуар Теа
В 1066 аптеках
від 426,00 грн
Ціни в аптеках
Ресвега® Форте капсули, № 60; Лаборатуар Теа
Ресвега® Форте Капсули, № 60 Лаборатуар Теа
В 760 аптеках
від 616,00 грн
Ціни в аптеках
Теагель® стерильний гель для щоденної гігієни повік та вій туба, 30 г; Лаборатуар Теа
Теагель® стерильний гель для щоденної гігієни повік та вій Туба, 30 г Лаборатуар Теа
В 532 аптеках
від 283,20 грн
Ціни в аптеках
Теалоз® Дуо розчин офтальмологічний флакон, 10 мл, стерильн., стер., № 1; Лаборатуар Теа
Теалоз® Дуо розчин офтальмологічний Флакон, 10 мл, стерильн., стер., № 1 Лаборатуар Теа
В 5 аптеках
від 470,00 грн
Ціни в аптеках
Вірган гель очний, 1,5 мг/г, туба, 5 г, № 1; Лаборатуар Теа
Вірган Гель очний, 1,5 мг/г, туба, 5 г, № 1 Лаборатуар Теа
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції
04070, Київ, вул. Волоська 51/27Б
+380444675770
https://thea.ua
Знайдено: 10 препаратів
Азитер® краплі очні, розчин, 15 мг/г, контейнер однодозовий, 250 мг, № 6; Лаборатуар Теа
Азитер® Краплі очні, розчин, 15 мг/г, контейнер однодозовий, 250 мг, № 6 Лаборатуар Теа
В 13 аптеках інших міст
від 161,50 грн
Ціни в інших містах
Блефаклін® стерильні серветки для щоденної гігієни повік та чутливої шкіри серветки, саше, № 20; Лаборатуар Теа
Блефаклін® стерильні серветки для щоденної гігієни повік та чутливої шкіри Серветки, саше, № 20 Лаборатуар Теа
В 895 аптеках
від 253,66 грн
Ціни в аптеках
Дексафрі® краплі очні, розчин, 1 мг/мл, контейнер однодозовий, 0.4 мл, у саше, у картонній коробці, у саше, у картонній коробці, № 20; Лаборатуар Теа
Дексафрі® Краплі очні, розчин, 1 мг/мл, контейнер однодозовий, 0.4 мл, у саше, у картонній коробці, у саше, у картонній коробці, № 20 Лаборатуар Теа
В 2 аптеках
від 206,06 грн
Ціни в аптеках
Дексафрі® краплі очні, розчин, 1 мг/мл, контейнер однодозовий, 0.4 мл, у саше, у картонній коробці, у саше, у картонній коробці, № 30; Лаборатуар Теа
Дексафрі® Краплі очні, розчин, 1 мг/мл, контейнер однодозовий, 0.4 мл, у саше, у картонній коробці, у саше, у картонній коробці, № 30 Лаборатуар Теа
В 39 аптеках інших міст
від 254,60 грн
Ціни в інших містах
Монопрост® краплі очні, розчин, 50 мкг/мл, контейнер однодозовий, 0.2 мл, в саше, в саше, № 30; Лаборатуар Теа
Монопрост® Краплі очні, розчин, 50 мкг/мл, контейнер однодозовий, 0.2 мл, в саше, в саше, № 30 Лаборатуар Теа
В 434 аптеках
від 354,48 грн
Ціни в аптеках
Нутроф® Форте капсули, № 30; Лаборатуар Теа
Нутроф® Форте Капсули, № 30 Лаборатуар Теа
В 1066 аптеках
від 426,00 грн
Ціни в аптеках
Ресвега® Форте капсули, № 60; Лаборатуар Теа
Ресвега® Форте Капсули, № 60 Лаборатуар Теа
В 760 аптеках
від 616,00 грн
Ціни в аптеках
Теагель® стерильний гель для щоденної гігієни повік та вій туба, 30 г; Лаборатуар Теа
Теагель® стерильний гель для щоденної гігієни повік та вій Туба, 30 г Лаборатуар Теа
В 532 аптеках
від 283,20 грн
Ціни в аптеках
Теалоз® Дуо розчин офтальмологічний флакон, 10 мл, стерильн., стер., № 1; Лаборатуар Теа
Теалоз® Дуо розчин офтальмологічний Флакон, 10 мл, стерильн., стер., № 1 Лаборатуар Теа
В 5 аптеках
від 470,00 грн
Ціни в аптеках
Вірган гель очний, 1,5 мг/г, туба, 5 г, № 1; Лаборатуар Теа
Вірган Гель очний, 1,5 мг/г, туба, 5 г, № 1 Лаборатуар Теа
Немає в наявності
Стандартизація фармацевтичної продукції