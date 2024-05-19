Азакс® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер, №3 - Київ (91283) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 25 аптеках
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Мед-сервіс
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Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Подорожник
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Київ, просп. Лобановського, 35
Подорожник
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Київ, бульв. Чоколівський, 6
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Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
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Київ, вул. Теліги Олени, 17
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Київ, вул. Дорогожицька, 17
Аптека24
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Київ, вул. Ніжинська, 16
Подорожник
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Київ, вул. Малишка Андрія, 4/2
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Івашкевича Ярослава, 4
Подорожник
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Київ, вул. Вишгородська, 45
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
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Київ, вул. Стеценка, 5
Аптека бам
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Всього: упаковка (3)
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Київ, вул. Ревуцького, 12-А
Подорожник
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Всього: упаковка (4)
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Київ, просп. Бажана Миколи, 1-О
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
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Київ, просп. Берестейський, 106/2
Подорожник
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А