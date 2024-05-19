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Азакс® таблетки, вкриті оболонкою 500 мг блістер, №3 - Київ (91283) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
306,82 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
306,36 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
306,80 грн
Мед-сервіс
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
286,15 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, просп. Лобановського, 35
Всього: упаковка (2)
312,26
Економія: -31,77 грн
280,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, бульв. Чоколівський, 6
Всього: упаковка (4)
328,22
Економія: -47,73 грн
280,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (4)
324,80
Економія: -44,31 грн
280,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Теліги Олени, 17
Всього: упаковка (1)
305,44
Економія: -24,95 грн
280,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Дорогожицька, 17
Всього: упаковка (2)
328,13
Економія: -47,64 грн
280,49 грн
Аптека24
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (1)
330,20 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Малишка Андрія, 4/2
Всього: упаковка (1)
325,30
Економія: -44,81 грн
280,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Івашкевича Ярослава, 4
Всього: упаковка (2)
315,42
Економія: -34,93 грн
280,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Вишгородська, 45
Всього: упаковка (1)
322,52
Економія: -42,03 грн
280,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Стеценка, 5
Всього: упаковка (2)
311,99
Економія: -31,50 грн
280,49 грн
Аптека бам
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
Всього: упаковка (3)
283,62
Економія: -3,13 грн
280,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, просп. Бажана Миколи, 1-О
Всього: упаковка (4)
289,93
Економія: -9,44 грн
280,49 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Всього: упаковка (1)
309,90
Економія: -54,10 грн
255,80 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, просп. Берестейський, 106/2
Всього: упаковка (3)
319,02
Економія: -38,53 грн
280,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (3)
311,34
Економія: -30,85 грн
280,49 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Братства тарасівців, 2-А
Всього: упаковка (1)
312,22
Економія: -31,73 грн
280,49 грн