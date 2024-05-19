Всі аптеки України
ATC-класифікаціяПРОТИМІКРОБНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯАНТИБАКТЕРІАЛЬНІ ЗАСОБИ ДЛЯ СИСТЕМНОГО ЗАСТОСУВАННЯМАКРОЛІДИ, ЛІНКОЗАМІДИ І СТРЕПТОГРАМІНИМакролідиАзитроміцинАзимед®Ціни в аптеках

Азимед® капсули 250 мг блістер, №6 - Київ (46781) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 335 аптеках
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
143,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (2)
132,87 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
153,29 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
132,87 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
152,78 грн
Подорожник
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
143,60 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
132,87 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (1)
159,47
Економія: -18,60 грн
140,87 грн
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, пл. Бесарабська, 7
Всього: упаковка (1)
151,80
Економія: -17,00 грн
134,80 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 17 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
143,60 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
152,91 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
150,16 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
169,89
Економія: -54,95 грн
114,94 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
116,72 грн
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
140,90 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
143,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
143,60 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
144,70 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (1)
159,45
Економія: -18,59 грн
140,86 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Зачинено Відчиняється за 47 хв
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
143,60 грн