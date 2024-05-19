Азитроміцин-Здоров'я капсули 250 мг блістер, №6 - Київ (62196) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 5 аптеках
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека бам
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 12-А
В інших містах:
Альго-фарм
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Київ, вул. Сім'ї Ідзиковських, 2
Подорожник
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 26
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Свк фарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Шепетівка, вул. Героїв Небесної Сотні, 76
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Знам'янка, вул. Привокзальна, 5-В
Народна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 24-Г
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Харків, просп. Науки, 41/43
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Космічна, 19
Аптека24
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Комарова, 1
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
Подорожник
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Перечин, пл. Народна, 22
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється за 52 хв
Гора, вул. Центральна, 7
Аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Шевченка, 4
Аптека
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Старе, вул. Дніпрова, 45