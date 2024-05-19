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Азитро Сандоз® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №6 - Київ (330107) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 279 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
629,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (1)
669,50
Економія: -34,90 грн
634,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
582,18 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
654,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (1)
582,18 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (1)
655,78 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
629,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
582,18 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
Всього: упаковка (1)
669,50
Економія: -34,90 грн
634,60 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 48 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
629,10 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
654,67 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
629,10 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
640,40
Економія: -5,80 грн
634,60 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Львівська, 8-Б
Всього: упаковка (2)
669,50
Економія: -34,90 грн
634,60 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
567,80 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
617,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
593,19
Економія: -32,51 грн
560,68 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
629,10 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
629,10 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
582,18 грн