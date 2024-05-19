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Азибіот® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №3 - Київ (189050) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 430 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
242,39 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 2
Всього: упаковка (3)
243,30
Економія: -23,10 грн
220,20 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
Всього: упаковка (2)
251,72 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (10)
261,06 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (10)
266,89 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (1)
277,01
Економія: -34,62 грн
242,39 грн
Аптека оптових цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (2)
245,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
268,59
Економія: -31,33 грн
237,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
277,80
Економія: -42,96 грн
234,84 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (5)
255,52 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (3)
263,43
Економія: -27,30 грн
236,13 грн
Аптека доброго дня
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
Всього: упаковка (4)
253,40
Економія: -33,20 грн
220,20 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (1)
235,57
Економія: -43,10 грн
192,47 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (2)
245,16
Економія: -2,77 грн
242,39 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
271,80
Економія: -47,53 грн
224,27 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (1)
276,17
Економія: -47,44 грн
228,73 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
268,59
Економія: -31,33 грн
237,26 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (1)
261,25
Економія: -30,51 грн
230,74 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 41 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
231,80
Економія: -35,37 грн
196,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
233,66
Економія: -16,90 грн
216,76 грн