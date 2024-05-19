Азибіот® таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер, №3 - Київ (189050) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 430 аптеках
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Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Київ, вул. Хрещатик, 13
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Київ, вул. Володимирська, 42
Фармація
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Київ, вул. Володимирська, 51/53
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Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Аптека доброго дня
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 33/34
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Київ, вул. Басейна, 15
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Аптека низьких цін
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Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Фармація
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Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Січових Стрільців, 13
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Київ, вул. Мечникова, 10/2
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Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7