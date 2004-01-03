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Список виробниківККорпорація Артеріум

Виробник: Корпорація Артеріум

01032, Київ, вул. Саксаганського, 139
+380444907522
www.arterium.ua
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Знайдено: 18 препаратів
3-Дінір капсули, 300 мг, блістер, № 10; Корпорація Артеріум
3-Дінір Капсули, 300 мг, блістер, № 10 Корпорація Артеріум
В 482 аптеках
від 354,04 грн
Ціни в аптеках
3-Дінір порошок для оральної суспензії, 250 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1; Корпорація Артеріум
3-Дінір Порошок для оральної суспензії, 250 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1 Корпорація Артеріум
В 154 аптеках
від 309,79 грн
Ціни в аптеках
L-Лізину есцинат® розчин для ін'єкцій, 1 мг/мл, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; Корпорація Артеріум
L-Лізину есцинат® Розчин для ін'єкцій, 1 мг/мл, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Корпорація Артеріум
В 1140 аптеках
від 741,23 грн
Ціни в аптеках
Азимед® капсули, 250 мг, блістер, № 6; Корпорація Артеріум
Азимед® Капсули, 250 мг, блістер, № 6 Корпорація Артеріум
В 330 аптеках
від 114,94 грн
Ціни в аптеках
Азимед® порошок для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 20 мл, з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, з калібр. шпр. і мірн. ложк., № 1; Корпорація Артеріум
Азимед® Порошок для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 20 мл, з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, з калібр. шпр. і мірн. ложк., № 1 Корпорація Артеріум
В 334 аптеках
від 61,90 грн
Ціни в аптеках
Азимед® порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, флакон, 15 мл, з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, з калібр. шпр. і мірн. ложк., № 1; Корпорація Артеріум
Азимед® Порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, флакон, 15 мл, з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, з калібр. шпр. і мірн. ложк., № 1 Корпорація Артеріум
В 137 аптеках
від 85,00 грн
Ціни в аптеках
Азимед® порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, флакон, 30 мл, з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, з калібр. шпр. і мірн. ложк., № 1; Корпорація Артеріум
Азимед® Порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, флакон, 30 мл, з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, з калібр. шпр. і мірн. ложк., № 1 Корпорація Артеріум
В 597 аптеках
від 158,81 грн
Ціни в аптеках
Азимед® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3; Корпорація Артеріум
Азимед® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 Корпорація Артеріум
В 986 аптеках
від 126,09 грн
Ціни в аптеках
Акнестоп® крем, 200 мг/г, туба, 30 г, № 1; Корпорація Артеріум
Акнестоп® Крем, 200 мг/г, туба, 30 г, № 1 Корпорація Артеріум
В 976 аптеках
від 416,71 грн
Ціни в аптеках
Алтейка Галичфарм сироп, флакон скляний, 200 мл, в пачці, в пачці, № 1; Корпорація Артеріум
Алтейка Галичфарм Сироп, флакон скляний, 200 мл, в пачці, в пачці, № 1 Корпорація Артеріум
В 438 аптеках
від 100,13 грн
Ціни в аптеках
Алтейка Галичфарм таблетки для жування, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20; Корпорація Артеріум
Алтейка Галичфарм Таблетки для жування, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Корпорація Артеріум
В 522 аптеках
від 60,68 грн
Ціни в аптеках
Амброксол таблетки, 30 мг, блістер, № 20; Корпорація Артеріум
Амброксол Таблетки, 30 мг, блістер, № 20 Корпорація Артеріум
В 565 аптеках
від 22,46 грн
Ціни в аптеках
Аміназин розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Корпорація Артеріум
Аміназин Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Корпорація Артеріум
В 38 аптеках
від 39,70 грн
Ціни в аптеках
Аміцил® ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 0,5 г, флакон, № 1; Корпорація Артеріум
Аміцил® Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 0,5 г, флакон, № 1 Корпорація Артеріум
В 121 аптеці
від 55,16 грн
Ціни в аптеках
Аміцил® ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Корпорація Артеріум
Аміцил® Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Корпорація Артеріум
В 101 аптеці
від 100,08 грн
Ціни в аптеках
Аміцил® ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 250 мг, флакон, № 1; Корпорація Артеріум
Аміцил® Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 250 мг, флакон, № 1 Корпорація Артеріум
В 18 аптеках
від 47,67 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін таблетки, 5 мг, № 30; Корпорація Артеріум
Амлодипін Таблетки, 5 мг, № 30 Корпорація Артеріум
В 236 аптеках
від 8,51 грн
Ціни в аптеках
Амодерм Нео лак для нігтів, 50 мг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1; Корпорація Артеріум
Амодерм Нео Лак для нігтів, 50 мг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1 Корпорація Артеріум
В 958 аптеках
від 361,05 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5 14
Стандартизація фармацевтичної продукції
01032, Київ, вул. Саксаганського, 139
+380444907522
www.arterium.ua
Знайдено: 18 препаратів
3-Дінір капсули, 300 мг, блістер, № 10; Корпорація Артеріум
3-Дінір Капсули, 300 мг, блістер, № 10 Корпорація Артеріум
В 482 аптеках
від 354,04 грн
Ціни в аптеках
3-Дінір порошок для оральної суспензії, 250 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1; Корпорація Артеріум
3-Дінір Порошок для оральної суспензії, 250 мг/5 мл, флакон, 60 мл, № 1 Корпорація Артеріум
В 154 аптеках
від 309,79 грн
Ціни в аптеках
L-Лізину есцинат® розчин для ін'єкцій, 1 мг/мл, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10; Корпорація Артеріум
L-Лізину есцинат® Розчин для ін'єкцій, 1 мг/мл, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Корпорація Артеріум
В 1140 аптеках
від 741,23 грн
Ціни в аптеках
Азимед® капсули, 250 мг, блістер, № 6; Корпорація Артеріум
Азимед® Капсули, 250 мг, блістер, № 6 Корпорація Артеріум
В 330 аптеках
від 114,94 грн
Ціни в аптеках
Азимед® порошок для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 20 мл, з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, з калібр. шпр. і мірн. ложк., № 1; Корпорація Артеріум
Азимед® Порошок для оральної суспензії, 100 мг/5 мл, флакон, 20 мл, з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, з калібр. шпр. і мірн. ложк., № 1 Корпорація Артеріум
В 334 аптеках
від 61,90 грн
Ціни в аптеках
Азимед® порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, флакон, 15 мл, з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, з калібр. шпр. і мірн. ложк., № 1; Корпорація Артеріум
Азимед® Порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, флакон, 15 мл, з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, з калібр. шпр. і мірн. ложк., № 1 Корпорація Артеріум
В 137 аптеках
від 85,00 грн
Ціни в аптеках
Азимед® порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, флакон, 30 мл, з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, з калібр. шпр. і мірн. ложк., № 1; Корпорація Артеріум
Азимед® Порошок для оральної суспензії, 200 мг/5 мл, флакон, 30 мл, з калібрувальним шприцом і мірной ложкою, з калібр. шпр. і мірн. ложк., № 1 Корпорація Артеріум
В 597 аптеках
від 158,81 грн
Ціни в аптеках
Азимед® таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3; Корпорація Артеріум
Азимед® Таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 500 мг, блістер, № 3 Корпорація Артеріум
В 986 аптеках
від 126,09 грн
Ціни в аптеках
Акнестоп® крем, 200 мг/г, туба, 30 г, № 1; Корпорація Артеріум
Акнестоп® Крем, 200 мг/г, туба, 30 г, № 1 Корпорація Артеріум
В 976 аптеках
від 416,71 грн
Ціни в аптеках
Алтейка Галичфарм сироп, флакон скляний, 200 мл, в пачці, в пачці, № 1; Корпорація Артеріум
Алтейка Галичфарм Сироп, флакон скляний, 200 мл, в пачці, в пачці, № 1 Корпорація Артеріум
В 438 аптеках
від 100,13 грн
Ціни в аптеках
Алтейка Галичфарм таблетки для жування, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20; Корпорація Артеріум
Алтейка Галичфарм Таблетки для жування, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Корпорація Артеріум
В 522 аптеках
від 60,68 грн
Ціни в аптеках
Амброксол таблетки, 30 мг, блістер, № 20; Корпорація Артеріум
Амброксол Таблетки, 30 мг, блістер, № 20 Корпорація Артеріум
В 565 аптеках
від 22,46 грн
Ціни в аптеках
Аміназин розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10; Корпорація Артеріум
Аміназин Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Корпорація Артеріум
В 38 аптеках
від 39,70 грн
Ціни в аптеках
Аміцил® ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 0,5 г, флакон, № 1; Корпорація Артеріум
Аміцил® Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 0,5 г, флакон, № 1 Корпорація Артеріум
В 121 аптеці
від 55,16 грн
Ціни в аптеках
Аміцил® ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1; Корпорація Артеріум
Аміцил® Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 1 г, флакон, № 1 Корпорація Артеріум
В 101 аптеці
від 100,08 грн
Ціни в аптеках
Аміцил® ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 250 мг, флакон, № 1; Корпорація Артеріум
Аміцил® Ліофілізат для розчину для ін'єкцій, 250 мг, флакон, № 1 Корпорація Артеріум
В 18 аптеках
від 47,67 грн
Ціни в аптеках
Амлодипін таблетки, 5 мг, № 30; Корпорація Артеріум
Амлодипін Таблетки, 5 мг, № 30 Корпорація Артеріум
В 236 аптеках
від 8,51 грн
Ціни в аптеках
Амодерм Нео лак для нігтів, 50 мг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1; Корпорація Артеріум
Амодерм Нео Лак для нігтів, 50 мг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1 Корпорація Артеріум
В 958 аптеках
від 361,05 грн
Ціни в аптеках
2 3 4 5 14
Стандартизація фармацевтичної продукції