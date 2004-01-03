Виробник: Корпорація Артеріум
01032, Київ, вул. Саксаганського, 139
+380444907522
L-Лізину есцинат® Розчин для ін'єкцій, 1 мг/мл, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Корпорація Артеріум
від 741,23 грн
Алтейка Галичфарм Сироп, флакон скляний, 200 мл, в пачці, в пачці, № 1 Корпорація Артеріум
від 100,13 грн
Алтейка Галичфарм Таблетки для жування, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Корпорація Артеріум
від 60,68 грн
Аміназин Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Корпорація Артеріум
від 39,70 грн
Амодерм Нео Лак для нігтів, 50 мг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1 Корпорація Артеріум
від 361,05 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції
L-Лізину есцинат® Розчин для ін'єкцій, 1 мг/мл, ампула, 5 мл, блістер у пачці, блістер у пачці, № 10 Корпорація Артеріум
від 741,23 грн
Алтейка Галичфарм Сироп, флакон скляний, 200 мл, в пачці, в пачці, № 1 Корпорація Артеріум
від 100,13 грн
Алтейка Галичфарм Таблетки для жування, 100 мг, блістер, в пачці, в пачці, № 20 Корпорація Артеріум
від 60,68 грн
Аміназин Розчин для ін'єкцій, 25 мг/мл, ампула, 2 мл, контурна чарункова упаковка, пачка, контурн. чарунк. yп., пачка, № 10 Корпорація Артеріум
від 39,70 грн
Амодерм Нео Лак для нігтів, 50 мг/мл, флакон, 2.5 мл, № 1 Корпорація Артеріум
від 361,05 грн
Стандартизація фармацевтичної продукції