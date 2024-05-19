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Азитер® краплі очні, розчин 15 мг/г контейнер однодозовий 250 мг, №6 - Київ (425098) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Золотоноша, вул. Шевченка Тараса, 76-Д
Всього: краплі очні, розчин (2)
189,05
Економія: -11,04 грн
178,01 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Благовіщенське, вул. Героїв України, 27-А
Всього: краплі очні, розчин (3)
193,34
Економія: -15,33 грн
178,01 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Героїв ОУН, 26
Всього: контейнер однодозовий (1)
161,50 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полтава, вул. Великотирнівська, 35/2
Всього: контейнер однодозовий (2)
177,30
Економія: -15,80 грн
161,50 грн
Здорова родина
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Новодністровськ, м-н Молодіжний, 7
Всього: краплі очні, розчин (1)
162,94 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Краснопілля, вул. Перемоги, 17
Всього: упаковка (1)
197,90 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Кам'янське, просп. Металургів, 20-Ж
Всього: краплі очні, розчин (3)
189,20
Економія: -15,20 грн
174,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кам'янське, бульв. Будівельників, 41-А
Всього: краплі очні, розчин (2)
194,06
Економія: -16,05 грн
178,01 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється за 54 хв
Любешів, вул. Незалежності, 14
Всього: краплі очні, розчин (1)
195,53
Економія: -17,52 грн
178,01 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Покров, вул. Героїв України, 6-Б
Всього: краплі очні, розчин (4)
193,39
Економія: -15,38 грн
178,01 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Вільнянськ, пров. Гнаровської, 9-А
Всього: краплі очні, розчин (3)
191,88
Економія: -15,88 грн
176,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Перечин, вул. Ужанська, 14
Всього: краплі очні, розчин (1)
184,15
Економія: -6,14 грн
178,01 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом