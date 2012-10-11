Бинт еластичний сітчастий трубчастий (316894) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 13,16 грн
Без рецепта
1 шт від 13,16 грн 1 шт від 7,61 грн 1 шт від 15,68 грн 1 шт від 13,03 грн 1 шт від 9,05 грн 1 шт від 26,29 грн 1 шт від 3,72 грн 1 шт від 9,20 грн 1 шт від 19,63 грн 1 шт від 5,83 грн 1 шт від 14,80 грн 1 шт від 7,00 грн 1 шт від 6,14 грн 1 шт від 15,00 грн 1 шт від 7,55 грн 1 шт від 1,98 грн 1 шт від 16,97 грн 1 шт від 11,66 грн 1 шт від 4,63 грн 1 шт від 10,23 грн 1 шт від 17,50 грн 1 шт від 9,31 грн 1 шт від 2,70 грн 1 шт від 23,57 грн 1 шт від 8,69 грн 1 шт від 8,96 грн 1 шт від 9,20 грн 1 шт від 41,16 грн 1 шт від 38,52 грн 1 шт від 15,90 грн 1 шт від 30,00 грн 1 шт від 9,04 грн 1 шт від 6,21 грн 1 шт від 13,33 грн 1 шт від 29,31 грн 1 шт від 28,73 грн 1 шт від 49,76 грн 1 шт від 18,05 грн 1 шт від 28,60 грн 1 шт від 4,48 грн 1 шт від 23,50 грн 1 шт від 10,56 грн 1 шт від 44,40 грн 1 шт від 22,70 грн 1 шт від 9,74 грн 1 шт від 20,00 грн 1 шт від 142,10 грн 1 шт від 25,00 грн 1 шт від 9,54 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Форма випуску
Тип-1, 25 см х 3 см
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстраційне посвідчення
11887/2012 від 11.10.2012