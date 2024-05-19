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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 50 см х 5 см на руку, ногу, стегно (поліестер), №1 - Київ (156301) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (5)
35,40
Економія: -9,35 грн
26,05 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
40,30
Економія: -12,74 грн
27,56 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (2)
37,20
Економія: -11,76 грн
25,44 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Всього: упаковка (3)
41,00
Економія: -12,92 грн
28,08 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (4)
32,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (8)
36,90
Економія: -9,34 грн
27,56 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (3)
37,20
Економія: -11,76 грн
25,44 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (2)
42,20
Економія: -13,35 грн
28,85 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
Всього: упаковка (3)
37,50
Економія: -11,73 грн
25,77 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (8)
38,90
Економія: -11,34 грн
27,56 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (2)
34,40
Економія: -10,83 грн
23,57 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (5)
38,40
Економія: -12,15 грн
26,25 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (2)
36,50
Економія: -11,28 грн
25,22 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Всього: упаковка (2)
36,90
Економія: -11,63 грн
25,27 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
Всього: упаковка (1)
32,45 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (4)
41,00
Економія: -12,15 грн
28,85 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (3)
37,20
Економія: -11,76 грн
25,44 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (15)
38,40
Економія: -12,15 грн
26,25 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
Всього: упаковка (8)
37,20
Економія: -11,76 грн
25,44 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 65
Всього: упаковка (10)
42,20
Економія: -13,35 грн
28,85 грн