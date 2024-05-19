БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 50 см х 5 см на руку, ногу, стегно (поліестер), №1 - Київ (156301) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 29 аптеках
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
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Київ, вул. Січових Стрільців, 10
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Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
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Київ, вул. Іллінська, 3/7
Свк фарм
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Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
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Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
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Київ, вул. Ісаакяна, 2
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Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
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Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
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Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
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Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
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Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
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Київ, просп. Повітряний Сил, 47
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Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
D.s.
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Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
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Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
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Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
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Київ, вул. Краківська, 13
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Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
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Всього: упаковка (10)
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Київ, просп. Івасюка Володимира, 65