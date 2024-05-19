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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 50 см х 7 см на голову, стегно (поліестер), №1 - Київ (156307) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
60,50
Економія: -17,50 грн
43,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (5)
65,90
Економія: -19,95 грн
45,95 грн
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (8)
66,80
Економія: -19,22 грн
47,58 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (5)
67,50
Економія: -19,92 грн
47,58 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Маккейна Джона, 35-А
Всього: упаковка (5)
64,80
Економія: -19,61 грн
45,19 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Пироговського Олександра, 4
Всього: упаковка (3)
69,40
Економія: -20,99 грн
48,41 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
Всього: упаковка (2)
69,40
Економія: -20,99 грн
48,41 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (10)
64,80
Економія: -19,61 грн
45,19 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (5)
69,20
Економія: -20,93 грн
48,27 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
Всього: упаковка (5)
66,80
Економія: -20,20 грн
46,60 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Всього: упаковка (4)
64,80
Економія: -19,61 грн
45,19 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (5)
65,90
Економія: -19,95 грн
45,95 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (16)
65,90
Економія: -17,63 грн
48,27 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
Всього: упаковка (5)
64,80
Економія: -19,61 грн
45,19 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
Всього: упаковка (5)
57,20
Економія: -17,33 грн
39,87 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
Всього: упаковка (9)
64,80
Економія: -19,61 грн
45,19 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (4)
61,00
Економія: -19,27 грн
41,73 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (5)
64,80
Економія: -19,61 грн
45,19 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Всього: упаковка (7)
55,30
Економія: -10,11 грн
45,19 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
Всього: упаковка (7)
64,80
Економія: -18,85 грн
45,95 грн