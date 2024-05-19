Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 100 см х 5 см (570) (голова, стегно), №1 - Київ (166273) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (5)
62,77 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (4)
55,00
Економія: -4,40 грн
50,60 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Межигірська, 56
Всього: упаковка (1)
64,37
Економія: -11,75 грн
52,62 грн
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
46,87
Економія: -5,25 грн
41,62 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Архипенка Олександра, 1/12
Всього: упаковка (1)
64,62
Економія: -12,68 грн
51,94 грн
Аптека нц
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (1)
59,45
Економія: -7,49 грн
51,96 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 1-В
Всього: упаковка (1)
63,01 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Васильківська, 55
Всього: упаковка (2)
49,10
Економія: -14,84 грн
34,26 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Естонська, 7
Всього: упаковка (1)
60,00 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
Всього: упаковка (2)
42,80
Економія: -13,49 грн
29,31 грн
Свк фарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (5)
67,00
Економія: -2,01 грн
64,99 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Русової Софії, 3
Всього: упаковка (1)
64,95
Економія: -7,51 грн
57,44 грн
Рецепти здоров'я
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Всього: упаковка (1)
50,60 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Вишневе, вул. Освіти, 5
Всього: упаковка (3)
63,08 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84
Всього: упаковка (1)
67,05
Економія: -8,04 грн
59,01 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Таращанська, 155-А
Всього: упаковка (5)
65,54
Економія: -5,40 грн
60,14 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Незалежності, 102-А
Всього: упаковка (17)
63,33 грн
Аптека копійка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (4)
65,48
Економія: -5,63 грн
59,85 грн
Подорожник
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 71
Всього: упаковка (1)
69,53
Економія: -17,50 грн
52,03 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
Всього: упаковка (10)
65,04
Економія: -4,90 грн
60,14 грн
Народна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (1)
57,00
Економія: -10,00 грн
47,00 грн