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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 25 см х 3 см на руку, ногу (бавовна), №1 - Київ (62648) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 412 аптеках
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (1)
17,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
34,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Всього: упаковка (2)
17,19 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (20)
34,82 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (4)
23,10
Економія: -7,06 грн
16,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
17,26 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Володимирська, 42
Всього: упаковка (1)
34,75 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Інститутська, 16
Всього: упаковка (1)
17,17 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
34,80 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Всього: упаковка (1)
34,84 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (3)
22,60
Економія: -7,13 грн
15,47 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
20,33
Економія: -2,55 грн
17,78 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Всього: упаковка (1)
16,64 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (1)
18,30 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (5)
23,10
Економія: -7,26 грн
15,84 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (4)
25,00
Економія: -7,92 грн
17,08 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Іллінська, 3/7
Всього: упаковка (1)
20,50
Економія: -6,46 грн
14,04 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
Всього: упаковка (1)
17,36 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 44
Всього: упаковка (1)
15,79 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
Всього: упаковка (2)
17,60 грн