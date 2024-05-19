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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 100 см х 3 см (566) (коліно), №1 - Київ (500255) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 6 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
32,21
Економія: -3,61 грн
28,60 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Всього: упаковка (5)
36,60
Економія: -5,70 грн
30,90 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Всього: упаковка (1)
33,20
Економія: -4,18 грн
29,02 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Всього: упаковка (1)
31,42
Економія: -2,36 грн
29,06 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Дзюби Івана, 17
Всього: упаковка (1)
35,50
Економія: -4,60 грн
30,90 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 158-К
Всього: упаковка (1)
36,60
Економія: -5,70 грн
30,90 грн
В інших містах:
Вета
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Бровари, вул. Білана Олександра, 5
Всього: упаковка (4)
34,45 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Тетіїв, вул. Острозького Януша, 4
Всього: упаковка (3)
34,45 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Всього: упаковка (1)
34,00
Економія: -7,00 грн
27,00 грн
Народна аптека
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57
Всього: упаковка (1)
33,00
Економія: -7,00 грн
26,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Полонне, вул. Бандери Степана, 12
Всього: упаковка (4)
32,90
Економія: -5,51 грн
27,39 грн
Народна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Всього: упаковка (3)
31,00
Економія: -5,00 грн
26,00 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Миру, 38-Б
Всього: упаковка (5)
32,90
Економія: -5,51 грн
27,39 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
Всього: упаковка (2)
33,00 грн
Авк фарм
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
Всього: упаковка (3)
32,50 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Березне, вул. Чорновола В'ячеслава, 1
Всього: упаковка (2)
34,45 грн
D.s.
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, вул. Лісова, 1
Всього: упаковка (1)
34,45 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 2/1-Б
Всього: упаковка (2)
32,90
Економія: -5,51 грн
27,39 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 37/2
Всього: упаковка (1)
34,45 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42
Всього: упаковка (1)
31,72
Економія: -4,33 грн
27,39 грн