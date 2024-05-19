БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 100 см х 3 см (566) (коліно), №1 - Київ (500255) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Аптека нц
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Аптека нц
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 4
Аптека нц
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Йорданська, 20
Аптека доброго дня
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Дзюби Івана, 17
В інших містах:
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 158-К
Вета
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 15:00
Бровари, вул. Білана Олександра, 5
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Тетіїв, вул. Острозького Януша, 4
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Черкаси, бульв. Шевченка, 250
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Олександрівка, вул. Шевченка Тараса, 57
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Полонне, вул. Бандери Степана, 12
Народна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Вокзальна, 37/16
Аптека
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Миру, 38-Б
Авк фарм
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Славута, вул. Козацька, 2
Авк фарм
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Ізяслав, вул. Шевченка, 25
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Березне, вул. Чорновола В'ячеслава, 1
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Нетішин, вул. Лісова, 1
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Хмельницький, шосе Старокостянтинівське, 2/1-Б
D.s.
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 37/2
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 42