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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 15 см х 7 см на голову, стегно (поліестер), №1 - Київ (156305) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 27 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (3)
24,20
Економія: -7,65 грн
16,55 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 21
Всього: упаковка (7)
19,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (2)
25,10
Економія: -7,61 грн
17,49 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
25,10
Економія: -7,93 грн
17,17 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (4)
22,70
Економія: -7,16 грн
15,54 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Всього: упаковка (2)
8,96 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Всього: упаковка (17)
19,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
Всього: упаковка (2)
24,20
Економія: -7,65 грн
16,55 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (5)
26,60
Економія: -8,42 грн
18,18 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (2)
23,20
Економія: -7,33 грн
15,87 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (6)
23,20
Економія: -5,84 грн
17,36 грн
Аптека гормональних препаратів
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
Всього: упаковка (1)
8,96 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Соборності, 6
Всього: упаковка (7)
19,80
Економія: -4,26 грн
15,54 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (3)
13,50
Економія: -4,29 грн
9,21 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (2)
25,40
Економія: -8,04 грн
17,36 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
Всього: упаковка (2)
25,40
Економія: -8,04 грн
17,36 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Васильківська, 55
Всього: упаковка (11)
28,50
Економія: -8,49 грн
20,01 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
Всього: упаковка (5)
23,20
Економія: -7,33 грн
15,87 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (4)
23,70
Економія: -7,45 грн
16,25 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (2)
14,03 грн