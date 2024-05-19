БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 15 см х 7 см на голову, стегно (поліестер), №1 - Київ (156305) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 27 аптеках
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 21
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (17)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Загорівська, 17/21
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 29
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Соборності, 6
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
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Всього: упаковка (11)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Васильківська, 55
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 18
Фармація
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Свободи, 5