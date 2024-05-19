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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 25 см х 5 см на руку, ногу, стегно (поліестер), №1 - Київ (156300) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 29 аптеках
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
Всього: упаковка (2)
24,20
Економія: -7,65 грн
16,55 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
22,10
Економія: -6,98 грн
15,12 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (5)
26,70
Економія: -8,45 грн
18,25 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (1)
17,00 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (3)
25,00
Економія: -7,53 грн
17,47 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
Всього: упаковка (6)
20,50
Економія: -5,49 грн
15,01 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (2)
22,10
Економія: -6,98 грн
15,12 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Науки, 4
Всього: упаковка (6)
22,00
Економія: -5,83 грн
16,17 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Всього: упаковка (1)
12,00
Економія: -3,31 грн
8,69 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (3)
23,60
Економія: -7,43 грн
16,17 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (5)
23,60
Економія: -7,43 грн
16,17 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (5)
24,20
Економія: -7,63 грн
16,57 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (13)
18,50
Економія: -5,59 грн
12,91 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
24,20
Економія: -7,65 грн
16,55 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гайдай Зої, 5
Всього: упаковка (3)
25,40
Економія: -8,02 грн
17,38 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
Всього: упаковка (5)
22,00
Економія: -6,99 грн
15,01 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Північна, 46
Всього: упаковка (5)
27,60
Економія: -8,53 грн
19,07 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, просп. Свободи, 2
Всього: упаковка (4)
21,80
Економія: -6,89 грн
14,91 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Всього: упаковка (3)
26,70
Економія: -8,45 грн
18,25 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Червоної Калини, 47
Всього: упаковка (4)
24,20
Економія: -7,63 грн
16,57 грн