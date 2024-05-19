БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 25 см х 5 см на руку, ногу, стегно (поліестер), №1 - Київ (156300) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 29 аптеках
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Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
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Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Свк фарм
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Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
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Київ, просп. Науки, 4
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Київ, просп. Лобановського, 2
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Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
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Київ, просп. Повітряний Сил, 47
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Київ, вул. Гайдай Зої, 5
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Київ, вул. Героїв Дніпра, 18
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Київ, вул. Північна, 46
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Київ, просп. Свободи, 2
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Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
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Київ, просп. Червоної Калини, 47