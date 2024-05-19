БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 15 см х 1 см на палець (поліестер), №1 - Київ (156289) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 122 аптеках
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Аптека нц
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Брюллова, 1-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Татарська, 38-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 6
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 22/21
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Загорівська, 4
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 145/1
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Преображенська, 37
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Кирилівська, 116-А
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Єреванська / Джохара Дудаєва, 9/2
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Йорданська, 6
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 35