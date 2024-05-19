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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 25 см х 7 см на голову, стегно (поліестер), №1 - Київ (156306) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 9 аптеках
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (2)
20,33
Економія: -2,28 грн
18,05 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 43-Д
Всього: упаковка (5)
37,20
Економія: -11,08 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Всього: упаковка (4)
34,94
Економія: -8,82 грн
26,12 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 41
Всього: упаковка (4)
32,70
Економія: -6,58 грн
26,12 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 35
Всього: упаковка (5)
31,44
Економія: -5,32 грн
26,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
23,10 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 100-У
Всього: упаковка (3)
35,74
Економія: -9,62 грн
26,12 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бальзака Оноре, 66-А
Всього: упаковка (1)
30,60
Економія: -4,48 грн
26,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коласа Якуба, 2
Всього: упаковка (2)
27,10 грн
В інших містах:
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ірпінь, вул. Антонова Авіаконструктора, 3-А
Всього: упаковка (1)
35,04
Економія: -8,92 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, шосе Гостомельське, 47
Всього: упаковка (3)
40,13
Економія: -14,01 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Центральна, 6-Г/7
Всього: упаковка (1)
32,10
Економія: -5,98 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Попільня, вул. Героїв Майдану, 42-А
Всього: упаковка (2)
36,00
Економія: -9,88 грн
26,12 грн
Ощад аптека
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Богуслав, вул. Ярослава Мудрого, 8-А
Всього: упаковка (2)
34,40
Економія: -8,28 грн
26,12 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
27,20 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Прилуки, вул. Київська, 56
Всього: упаковка (2)
41,10
Економія: -14,98 грн
26,12 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Прилуки, вул. Костянтинівська, 120-А
Всього: упаковка (3)
29,30
Економія: -3,18 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 56
Всього: упаковка (1)
32,40
Економія: -6,28 грн
26,12 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Київська, 25
Всього: упаковка (1)
30,00
Економія: -3,88 грн
26,12 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Житомирська, 43
Всього: упаковка (1)
34,52
Економія: -8,40 грн
26,12 грн