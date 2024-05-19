БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 25 см х 1 см на палець (бавовна), №1 - Київ (76817) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 19 аптеках
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 176
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Мілютенка, 34
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 73-А
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 58
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 144-Б
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (6)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Свободи, 22
Будь здоровий
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 5
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Вербицького Архітектора, 18
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 168
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 103/1
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Дяченка, 10
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Миргородська, 20
В інших містах:
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Прилужна, 4/15
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Петропавлівська Борщагівка, вул. Садова, 1-Г
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Проліски, вул. Броварська, 2-А
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Васильків, вул. Соборна, 64/1
Біла ромашка
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Макарів, вул. Ростовського Димитрія, 52