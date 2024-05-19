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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-3, 25 см х 3 см на руку, ногу (поліамід), №1 - Київ (156316) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 26 аптеках
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Басейна, 15
Всього: упаковка (1)
16,11
Економія: -2,88 грн
13,23 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
10,37
Економія: -1,17 грн
9,20 грн
Подорожник
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Київ, перех. Деревлянська / Білоруська, 12/42
Всього: упаковка (3)
17,00
Економія: -3,77 грн
13,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
Всього: упаковка (4)
17,63
Економія: -4,40 грн
13,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 28
Всього: упаковка (3)
18,80
Економія: -5,57 грн
13,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ольжича Олега, 3
Всього: упаковка (1)
18,23
Економія: -5,00 грн
13,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 5
Всього: упаковка (1)
18,10
Економія: -4,87 грн
13,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (2)
16,32
Економія: -3,09 грн
13,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 108/1
Всього: упаковка (1)
17,74
Економія: -4,51 грн
13,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Максимовича Михайла, 26
Всього: упаковка (1)
16,94
Економія: -3,71 грн
13,23 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Макіївська, 7
Всього: упаковка (2)
11,80 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Рейгана Рональда, 8
Всього: упаковка (2)
17,60
Економія: -4,37 грн
13,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Срібнокільська, 20-В
Всього: упаковка (1)
15,30
Економія: -2,07 грн
13,23 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Ревуцького, 15
Всього: упаковка (1)
15,37
Економія: -1,72 грн
13,65 грн
Аптека бам
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Верховинна, 7
Всього: упаковка (3)
16,60
Економія: -3,37 грн
13,23 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 94
Всього: упаковка (2)
20,80
Економія: -7,57 грн
13,23 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Єреванська, 14
Всього: упаковка (1)
14,90 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється за 10 хв
Київ, вул. Гарматна, 39-В
Всього: упаковка (2)
14,90 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Чорних Запорожців, 28
Всього: упаковка (1)
14,90 грн
Вітамін
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14-А
Всього: упаковка (1)
14,90 грн