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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 50 см х 5 см (569) (голова, стегно), №1 - Київ (166277) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 203 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (4)
74,28 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (3)
74,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Всього: упаковка (1)
74,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (2)
38,98
Економія: -8,83 грн
30,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
38,46
Економія: -1,16 грн
37,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (3)
39,41
Економія: -6,96 грн
32,45 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Всього: упаковка (1)
38,79
Економія: -7,89 грн
30,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
Всього: упаковка (1)
38,95
Економія: -5,36 грн
33,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 117
Всього: упаковка (1)
39,43
Економія: -2,13 грн
37,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (4)
39,62
Економія: -10,84 грн
28,78 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
Всього: упаковка (3)
35,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (2)
39,75
Економія: -8,85 грн
30,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 58-А
Всього: упаковка (1)
39,42
Економія: -8,52 грн
30,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Князів Острозьких, 46/2
Всього: упаковка (1)
39,36
Економія: -9,21 грн
30,15 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Вокзальна, 1
Всього: упаковка (1)
38,83
Економія: -3,93 грн
34,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (1)
39,78
Економія: -6,47 грн
33,31 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (1)
44,90 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
36,11
Економія: -5,28 грн
30,83 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
39,70
Економія: -2,40 грн
37,30 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 112
Всього: упаковка (1)
38,95
Економія: -8,18 грн
30,77 грн