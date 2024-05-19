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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 100 см х 3 см на руку, ногу (поліестер), №1 - Київ (156297) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 20 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
47,87 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (21)
45,99 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (6)
54,90
Економія: -16,61 грн
38,29 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
Всього: упаковка (1)
57,50
Економія: -17,39 грн
40,11 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (7)
54,90
Економія: -16,61 грн
38,29 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (4)
54,90
Економія: -16,61 грн
38,29 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Голосіївська, 13-А
Всього: упаковка (1)
59,80
Економія: -19,24 грн
40,56 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Героїв Полку Азов, 34
Всього: упаковка (5)
54,90
Економія: -16,61 грн
38,29 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Теліги Олени, 17
Всього: упаковка (3)
47,12
Економія: -6,56 грн
40,56 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
Всього: упаковка (3)
54,90
Економія: -16,61 грн
38,29 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
Всього: упаковка (6)
54,90
Економія: -16,61 грн
38,29 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 28
Всього: упаковка (4)
55,94
Економія: -15,38 грн
40,56 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Здановської Юлії, 50/2
Всього: упаковка (3)
57,70 грн
Аптека 3і
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Естонська, 7
Всього: упаковка (1)
38,00 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Кондратюка Юрія, 6
Всього: упаковка (3)
54,90
Економія: -16,61 грн
38,29 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Булгакова, 13
Всього: упаковка (7)
54,90
Економія: -16,61 грн
38,29 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (2)
54,90
Економія: -16,61 грн
38,29 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гната Юри, 7-А
Всього: упаковка (2)
54,90
Економія: -16,61 грн
38,29 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ревуцького, 35
Всього: упаковка (8)
36,12 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
30,00 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Білогородка, вул. Володимирська, 35
Всього: упаковка (1)
62,30
Економія: -21,74 грн
40,56 грн