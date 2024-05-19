БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 50 см х 7 см на голову, стегно (бавовна), №1 - Київ (62654) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 25 аптеках
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 21
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Аптека нц
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Жолдіфарм
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (19)
Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-Д
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 21
Біла ромашка
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
1 соціальна аптека
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 158-К