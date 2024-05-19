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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 50 см х 7 см на голову, стегно (бавовна), №1 - Київ (62654) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (2)
89,40
Економія: -27,04 грн
62,36 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Костянтинівська, 21
Всього: упаковка (7)
68,00
Економія: -2,20 грн
65,80 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
61,08 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (5)
47,12
Економія: -5,28 грн
41,84 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (3)
89,70
Економія: -27,11 грн
62,59 грн
Жолдіфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (4)
65,00 грн
Аптека доброго дня
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Відчинено Зачиняється о 21:30
Київ, вул. Загорівська, 17/21
Всього: упаковка (19)
68,00
Економія: -2,20 грн
65,80 грн
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (1)
60,40 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 50/2
Всього: упаковка (1)
60,91 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Миколайчука Івана, 3-А
Всього: упаковка (1)
59,00
Економія: -17,84 грн
41,16 грн
Аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 6-Д
Всього: упаковка (1)
53,37 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (3)
89,40
Економія: -27,04 грн
62,36 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Воскресенський, 15
Всього: упаковка (5)
90,00
Економія: -27,24 грн
62,76 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (1)
60,40 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (5)
90,00
Економія: -27,24 грн
62,76 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 21
Всього: упаковка (3)
61,08 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Здолбунівська, 4
Всього: упаковка (2)
83,80
Економія: -2,51 грн
81,29 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 32/38
Всього: упаковка (5)
79,40
Економія: -24,03 грн
55,37 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (5)
89,70
Економія: -27,11 грн
62,59 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, шосе Харківське, 158-К
Всього: упаковка (2)
77,20
Економія: -11,40 грн
65,80 грн