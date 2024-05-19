БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 25 см х 3 см на руку, ногу (поліестер), №1 - Київ (156295) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 19 аптеках
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Аптека нц
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (13)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Героїв Севастополя, 44/10
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Свободи, 5
Фармація
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Аптека24
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
Подорожник
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
В інших містах:
Альго-фарм
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Коцюбинське, вул. Доківська, 14
Мед-сервіс
Детальніше
Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
Бажаємо здоров'я
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
1 соціальна аптека
Детальніше
Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Хорошів, вул. Древлянська, 27