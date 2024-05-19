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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 25 см х 3 см на руку, ногу (поліестер), №1 - Київ (156295) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 19 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (3)
22,20
Економія: -7,00 грн
15,20 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (1)
20,70
Економія: -6,55 грн
14,15 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
20,30
Економія: -6,38 грн
13,92 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Всього: упаковка (3)
18,20
Економія: -3,38 грн
14,82 грн
Аптека нц
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 81
Всього: упаковка (3)
10,18
Економія: -1,14 грн
9,04 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Амосова Миколи, 4
Всього: упаковка (13)
20,90
Економія: -3,40 грн
17,50 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
Всього: упаковка (1)
19,90
Економія: -6,26 грн
13,64 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
Всього: упаковка (1)
21,10
Економія: -6,53 грн
14,57 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ніжинська, 16
Всього: упаковка (3)
19,20 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Всього: упаковка (1)
18,90
Економія: -5,99 грн
12,91 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Героїв Севастополя, 44/10
Всього: упаковка (3)
22,20
Економія: -7,00 грн
15,20 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
Всього: упаковка (1)
22,20
Економія: -7,00 грн
15,20 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Свободи, 5
Всього: упаковка (1)
11,70 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (3)
20,30
Економія: -6,38 грн
13,92 грн
Аптека24
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 3
Всього: упаковка (1)
16,60 грн
Подорожник
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Єфремова Академіка, 8-А
Всього: упаковка (1)
16,52
Економія: -1,70 грн
14,82 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Сверстюка Євгена, 2-Б
Всього: упаковка (1)
17,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Воскресенський, 24
Всього: упаковка (2)
19,00 грн
Альго-фарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
Всього: упаковка (1)
18,00 грн
В інших містах:
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Коцюбинське, вул. Доківська, 14
Всього: упаковка (1)
20,90
Економія: -3,40 грн
17,50 грн
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Яготин, вул. Незалежності, 71
Всього: упаковка (3)
13,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Велика Бердичівська, 95
Всього: упаковка (1)
10,64 грн
1 соціальна аптека
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Хорошів, вул. Древлянська, 27
Всього: упаковка (1)
20,70
Економія: -3,20 грн
17,50 грн