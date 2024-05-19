БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-2, 15 см х 5 см на руку, ногу, стегно (поліестер), №1 - Київ (156299) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 36 аптеках
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Лаврська, 8
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Політехнічний / Берестейський, 1/33
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 13
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Науки, 4
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Повітряний Сил, 47
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, просп. Шухевича Романа, 2-В
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Стальського, 24
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 6/7-А
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Всього: упаковка (12)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Краківська, 13
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 15
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Шолом-Алейхема, 3
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 15:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 3