Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 25 см х 7 см на голову, стегно (бавовна), №1 - Київ (62653) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (5)
49,40
Економія: -14,95 грн
34,45 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (6)
42,50
Економія: -12,25 грн
30,25 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (2)
46,40
Економія: -14,67 грн
31,73 грн
Аптека низьких цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (2)
38,04
Економія: -4,81 грн
33,23 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
33,13 грн
Аптекар
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Всього: упаковка (2)
30,56 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Всього: упаковка (1)
32,93 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (1)
51,10
Економія: -1,53 грн
49,57 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
Всього: упаковка (5)
42,50
Економія: -10,70 грн
31,80 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Печерська, 1
Всього: упаковка (1)
33,92 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Всього: упаковка (5)
51,20
Економія: -15,52 грн
35,68 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (6)
42,50
Економія: -8,05 грн
34,45 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Всього: упаковка (4)
42,50
Економія: -13,43 грн
29,07 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (2)
38,57 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Всього: упаковка (3)
51,20
Економія: -15,52 грн
35,68 грн
Жолдіфарм
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (6)
44,30 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (4)
56,20
Економія: -1,69 грн
54,51 грн
Аптекар
Детальніше
Київ, вул. Антоновича, 170/172
Всього: упаковка (1)
37,57 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (10)
42,50
Економія: -8,05 грн
34,45 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А
Всього: упаковка (3)
43,80
Економія: -13,55 грн
30,25 грн