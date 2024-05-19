БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 25 см х 7 см на голову, стегно (бавовна), №1 - Київ (62653) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 60 аптеках
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Фармація
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Аптекар
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Саксаганського, 42
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антоновича, 47-А
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Пимоненка Миколи, 10
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Печерська, 1
Фармація
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Всього: упаковка (5)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Мала Шияновська, 1
Фармація
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Фармація
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Всього: упаковка (4)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Липківського Василя, 27/5
Жолдіфарм
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Біла ромашка
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Аптекар
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Київ, вул. Антоновича, 170/172
Фармація
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Підвисоцького Професора, 4-А