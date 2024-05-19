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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 100 см х 3 см (рука, нога, дитяча голова, стегно), №1 - Київ (166282) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 13 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (5)
38,77
Економія: -7,18 грн
31,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Всього: упаковка (1)
38,13
Економія: -6,54 грн
31,59 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
Всього: упаковка (10)
37,32
Економія: -1,56 грн
35,76 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Всього: упаковка (2)
38,84
Економія: -4,82 грн
34,02 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Васильківська, 55
Всього: упаковка (1)
43,40
Економія: -13,71 грн
29,69 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 6/1
Всього: упаковка (8)
39,00 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Всього: упаковка (1)
38,30
Економія: -3,62 грн
34,68 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
Всього: упаковка (2)
42,80
Економія: -13,55 грн
29,25 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, просп. Берестейський, 104
Всього: упаковка (3)
42,00
Економія: -13,27 грн
28,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Всього: упаковка (2)
37,42
Економія: -3,25 грн
34,17 грн
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Всього: упаковка (1)
34,50 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
Всього: упаковка (1)
30,30 грн
Лекафарм
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 2/13
Всього: упаковка (2)
32,00 грн
В інших містах:
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
Всього: упаковка (1)
38,53
Економія: -4,04 грн
34,49 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84
Всього: упаковка (4)
38,70
Економія: -4,68 грн
34,02 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (8)
37,92
Економія: -3,30 грн
34,62 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
Всього: упаковка (3)
37,54
Економія: -2,86 грн
34,68 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Покровська, 63
Всього: упаковка (10)
38,28
Економія: -6,15 грн
32,13 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
Всього: упаковка (4)
37,48
Економія: -5,06 грн
32,42 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Чорновола В'ячеслава, 7/7
Всього: упаковка (1)
37,68
Економія: -3,00 грн
34,68 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Б
Всього: упаковка (3)
27,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (9)
38,52
Економія: -4,79 грн
33,73 грн
Свк фарм
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85
Всього: упаковка (4)
39,00 грн