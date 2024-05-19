БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ 100 см х 3 см (рука, нога, дитяча голова, стегно), №1 - Київ (166282) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 13 аптеках
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Київ, вул. Басейна, 10
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Київ, вул. Антонова Авіаконструктора, 43
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 54/26
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Васильківська, 55
Свк фарм
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Київ, вул. Драгоманова, 6/1
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Київ, вул. Алма-Атинська, 2-Б
Фармація
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Всього: упаковка (2)
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Київ, шосе Харківське, 144-В
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Київ, просп. Берестейський, 104
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Київ, вул. Мишуги Олександра, 3-В
Гала аптека
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 48-А
Рецепти здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Бойчука Михайла, 19
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Лекафарм
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 2/13
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, пров. Тихого Олекси, 4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Бориспіль, вул. Київський Шлях, 84
Аптека копійка
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Житомир, вул. Вітрука, 45
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (10)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Житомир, вул. Покровська, 63
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Руставі, 13
Аптека копійка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Сміла, вул. Чорновола В'ячеслава, 7/7
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 22-Б
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (9)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Свк фарм
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Шепетівка, вул. Захисників України, 85