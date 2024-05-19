БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 15 см х 5 см на руку, ногу, стегно (бавовна), №1 - Київ (156283) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 107 аптеках
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Біла ромашка
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Всього: упаковка (6)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Віталюкс
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Київ, узвіз Кловський, 14/24
Мед-сервіс
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Віталюкс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Біла ромашка
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Всього: упаковка (7)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Біла ромашка
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Фармація
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Всього: упаковка (20)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пров. Лабораторний, 18
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Фармація
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Мед-сервіс
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Біла ромашка
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Аптека гормональних препаратів
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Біла ромашка
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Мiська сiмейна аптека
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Всього: упаковка (5)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Аптека вашої сім'ї
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15