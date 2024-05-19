Всі аптеки України
Медичні виробиПерев'язочні засобиБинтибинти еластичніінші еластичні бинтиБИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙЦіни в аптеках

БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 15 см х 5 см на руку, ногу, стегно (бавовна), №1 - Київ (156283) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 107 аптеках
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (2)
18,70
Економія: -5,96 грн
12,74 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (6)
26,05
Економія: -0,78 грн
25,27 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
18,40
Економія: -5,38 грн
13,02 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 36-А
Всього: упаковка (1)
14,27 грн
Віталюкс
Детальніше
Київ, узвіз Кловський, 14/24
Всього: упаковка (1)
14,28 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 9-Е
Всього: упаковка (1)
13,67 грн
Віталюкс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
Всього: упаковка (1)
14,89 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, вул. Антоновича, 50
Всього: упаковка (7)
21,40
Економія: -0,64 грн
20,76 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (5)
22,70
Економія: -0,68 грн
22,02 грн
Фармація
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, пров. Лабораторний, 18
Всього: упаковка (20)
21,00
Економія: -6,28 грн
14,72 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 24
Всього: упаковка (2)
11,96 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 19/16
Всього: упаковка (1)
13,67 грн
Фармація
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Всього: упаковка (4)
17,60
Економія: -5,53 грн
12,07 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Іоанна Павла Другого, 5
Всього: упаковка (1)
15,24 грн
Мед-сервіс
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Лесі Українки, 34
Всього: упаковка (1)
15,42 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Казимира Малевича, 107
Всього: упаковка (5)
22,70
Економія: -0,68 грн
22,02 грн
Аптека гормональних препаратів
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Бандери Степана, 36
Всього: упаковка (2)
13,74 грн
Біла ромашка
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Філатова Академіка, 7
Всього: упаковка (1)
22,70
Економія: -0,68 грн
22,02 грн
Мiська сiмейна аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (5)
14,61 грн
Аптека вашої сім'ї
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, перех. Загорівська / Овруцька, 3/15
Всього: упаковка (1)
11,70 грн