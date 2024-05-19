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БИНТ ЕЛАСТИЧНИЙ СІТЧАСТИЙ ТРУБЧАСТИЙ тип-1, 15 см х 1 см на палець (бавовна), №1 - Київ (76816) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 36 аптеках
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 42
Всього: упаковка (4)
9,90
Економія: -2,95 грн
6,95 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, пл. Спортивна, 1-А
Всього: упаковка (1)
9,70
Економія: -0,29 грн
9,41 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (2)
9,90
Економія: -2,95 грн
6,95 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Ярославська, 56-А
Всього: упаковка (2)
9,35
Економія: -0,28 грн
9,07 грн
Жолдіфарм
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, вул. Дегтярівська, 12/7
Всього: упаковка (1)
5,35 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, бульв. Міхновського Миколи, 30/1
Всього: упаковка (3)
10,00
Економія: -3,15 грн
6,85 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Політехнічна, 25/29
Всього: упаковка (5)
8,50
Економія: -2,70 грн
5,80 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Окіпної Раїси, 9
Всього: упаковка (5)
10,00
Економія: -3,15 грн
6,85 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, вул. Кирилівська, 109/2
Всього: упаковка (5)
9,20
Економія: -2,88 грн
6,32 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 47
Всього: упаковка (2)
9,90
Економія: -0,30 грн
9,60 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Хороброго Святослава, 5
Всього: упаковка (3)
10,00
Економія: -3,15 грн
6,85 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Ентузіастів, 13-А
Всього: упаковка (3)
10,00
Економія: -3,15 грн
6,85 грн
Біла ромашка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 12-П
Всього: упаковка (1)
9,35
Економія: -0,28 грн
9,07 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Будівельників (Дніпровський), 36
Всього: упаковка (1)
8,50
Економія: -2,70 грн
5,80 грн
D.s.
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сікорського Ігоря Авіаконструктора, 1
Всього: упаковка (2)
5,25 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Київ, просп. Івасюка Володимира, 27
Всього: упаковка (3)
9,90
Економія: -2,95 грн
6,95 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Соборності, 7-А
Всього: упаковка (1)
4,41 грн
Фармація
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Відчинено Зачиняється о 15:00
Київ, просп. Гузара Любомира, 3
Всього: упаковка (5)
10,10
Економія: -3,19 грн
6,91 грн
Бажаємо здоров'я
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Білецького Академіка, 11
Всього: упаковка (1)
2,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
Всього: упаковка (5)
8,50
Економія: -2,70 грн
5,80 грн