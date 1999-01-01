Київ
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C A
Відхаркувальні засоби
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05C
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C A
Відхаркувальні засоби
R05C A03
Гвайфенезин
R05C A05
Коріння алтею
R05C A10
Комбінації
R05C A12
Листя плюща
R05C A13
Цинеол
R05C A15**
Соснові бруньки
R05C A17**
Препарати подорожника
R05C A18**
Препарати чебрецю
R05C A19
Міртол
R05C A20**
Листя підбілу
R05C A21**
Препарати анісу
R05C A22**
Багно звичайне
R05C A23**
Корінь солодки
R05C A24**
Корінь оману
R05C A25**
Трава материнки
R05C A26**
Трава фіалки
R05C A50**
Інші
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Бронхостоп® пастилки
Пастилки 59,5 мг блістер №20
Квізда Фарма
від
214,08
грн
в 931 аптеці
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Аскоріл експекторант
Сироп флакон пластиковий 100 мл №1
Гленмарк
від
234,46
грн
в 928 аптеках
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Пектолван® Плющ
Сироп флакон 100 мл №1
Фармак
від
213,00
грн
в 927 аптеках
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Гербіон® сироп плюща
Сироп 7 мг/мл флакон 150 мл з мірною ложкою №1
КРКА
від
224,26
грн
в 912 аптеках
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Бронхофіт
Збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
від
78,48
грн
в 910 аптеках
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Респеро Миртол форте
Капсули кишково-розчинні 300 мг блістер №20
Г. Поль-Боскамп ГмбХ & Ко. КГ.
від
271,80
грн
в 882 аптеках
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Аскоріл
Таблетки №20
Гленмарк
від
195,11
грн
в 860 аптеках
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Проспан® сироп від кашлю
Сироп флакон 100 мл з мірною чашкою №1
Енгельгард Арцнайміттель
від
264,77
грн
в 856 аптеках
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Пектолван® Ц
Сироп флакон 100 мл з дозуючою ложкою №1
Фармак
від
182,80
грн
в 843 аптеках
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Проспан® форте таблетки шипучі від кашлю
Таблетки шипучі 65 мг саше у коробці №10
Енгельгард Арцнайміттель
від
217,89
грн
в 824 аптеках
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Сироп від кашлю Др. Тайсса
Сироп флакон 250 мл з мірним стаканчиком №1
Натурварен
від
182,48
грн
в 803 аптеках
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Аскоріл експекторант
Сироп флакон пластиковий 200 мл №1
Гленмарк
від
323,71
грн
в 786 аптеках
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Аріда® суха мікстура від кашлю для дітей
Порошок флакон 19.55 г пачка №1
Юніфарма
від
59,77
грн
в 785 аптеках
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Сироп від кашлю Др. Тайсса
Сироп флакон 100 мл з мірним стаканчиком №1
Натурварен
від
110,32
грн
в 781 аптеці
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Пектолван® Фіто ісландський мох
Екстракт рідкий флакон 50 мл №1
Фармак
від
193,32
грн
в 765 аптеках
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Проспан® пастилки для розсмоктування від кашлю
Пастилки смоктальні 26 мг блістер №20
Енгельгард Арцнайміттель
від
247,10
грн
в 757 аптеках
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Респеро Миртол
Капсули кишково-розчинні 120 мг блістер №20
Г. Поль-Боскамп ГмбХ & Ко. КГ.
від
217,30
грн
в 744 аптеках
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Гербіон® сироп первоцвіту
Сироп флакон 150 мл з мірною ложкою №1
КРКА
від
200,30
грн
в 733 аптеках
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Аскоріл
Таблетки №50
Гленмарк
від
424,00
грн
в 717 аптеках
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Солодки корені
Корені 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
66,28
грн
в 686 аптеках
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Форма випуску
бруньки
екстракт рідк.
збір
капс.
капс. гастрорезист.
капс. кишково-розч.
капс. м'які кишково-розч.
кореневища з коренями
кореневища та корені
корені
крап.
крап. орал.
крап. орал., р-н
листя
листя різ.-прес.
льодяники
настоянка складна
пагони
пастилки
пастилки смоктальні
пор.
пор. д/орал. сусп.
р-н
р-н орал.
рідина
рідина д/інг.
сироп
табл.
табл. д/жув.
табл. жув.
табл. шип.
трава
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Дозування
0.05 г
0.12 г
1.5 г
4 г
7 мг/мл
20 мг/мл
25 мг/5 мл
26 мг
27.78 мг/5 мл
35 мг
35 мг/5 мл
40 г
50 г
50 мг
52.5 мг
59.5 мг
60 г
65 мг
75 г
100 г
100 мг
120 мг
150 мг
200 мг
200 мг/15 мл
250 мг/5 мл
300 мг
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Пакування
банка
банка 90 мл
банка 100 г
банка 130 г
блістер
контейнер
контурн. безчарунк. уп.
пакет 50 г
пакет 100 г
пачка
пачка 50 г
пляшка 125 г
пляшка 250 г
саше
стік
фл. 19.55 г
фл. 20 мл
фл. 25 мл
фл. 40 мл
фл. 50 г
фл. 50 мл
фл. 90 мл
фл. 100 г
фл. 100 мл
фл. 115 мл
фл. 120 мл
фл. 130 г
фл. 150 мл
фл. 180 мл
фл. 200 г
фл. 200 мл
фл. 250 мл
фл. з контр. розкриття 100 г
фл. з контр. розкриття 200 г
фл. пластик. 100 мл
фл. пластик. 200 мл
фл. полімер. 100 г
фл. полімер. 100 мл
фл. полімер. 200 г
фл. полімер. 200 мл
фл. полімер. з кришк. 200 г
фл. полімер., у пачці 100 г
фл. полімер., у пачці 100 мл
фл. полімер., у пачці 200 г
фл. полімер., у пачці 200 мл
фл. скляний 40 мл
фл. скляний 100 г
фл. скляний 100 мл
фл. скляний 200 г
фл. скляний 200 мл
фл. скляний 250 мл
фл.-крапельн. 50 мл
фільтр-пакет
фільтр-пакет 1.5 г
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Кількість штук в упаковці
1
10
16
20
21
30
50
100
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Виробник
Herbion Pakistan
KRKA d.d. Novo Mesto
Klosterfrau Healthcare Group
Martin Bauer Group
Montavit
Polpharma
Procter & Gamble International Operations
esparma
Віола
Вітаміни
Г. Поль-Боскамп ГмбХ & Ко. КГ.
Гленмарк
Дарниця ФФ
Енгельгард Арцнайміттель
ЗАТ "Ліктрави"
Здоровье
КРКА
Квізда Фарма
Корпорация Артериум
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Монтавит
Натурварен
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
ТОВ "Тернофарм"
Тева Украина
Тернофарм
Украинская фармацевтическая компания
Фармак
Фитофарм
Фітофарм
Эйм
Юнифарма
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
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