Київ
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C A

Відхаркувальні засоби

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05CВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C AВідхаркувальні засоби
Сортування: По популярності
Бронхостоп® пастилки
Бронхостоп® пастилки
Пастилки 59,5 мг блістер №20
Квізда Фарма
від 214,08 грн
в 931 аптеці
Знайти в аптеках
Аскоріл експекторант
Аскоріл експекторант
Сироп флакон пластиковий 100 мл №1
Гленмарк
від 234,46 грн
в 928 аптеках
Знайти в аптеках
Пектолван® Плющ
Пектолван® Плющ
Сироп флакон 100 мл №1
Фармак
від 213,00 грн
в 927 аптеках
Знайти в аптеках
Гербіон® сироп плюща
Гербіон® сироп плюща
Сироп 7 мг/мл флакон 150 мл з мірною ложкою №1
КРКА
від 224,26 грн
в 912 аптеках
Знайти в аптеках
Бронхофіт
Бронхофіт
Збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
від 78,48 грн
в 910 аптеках
Знайти в аптеках
Респеро Миртол форте
Респеро Миртол форте
Капсули кишково-розчинні 300 мг блістер №20
Г. Поль-Боскамп ГмбХ & Ко. КГ.
від 271,80 грн
в 882 аптеках
Знайти в аптеках
Аскоріл
Аскоріл
Таблетки №20
Гленмарк
від 195,11 грн
в 860 аптеках
Знайти в аптеках
Проспан® сироп від кашлю
Проспан® сироп від кашлю
Сироп флакон 100 мл з мірною чашкою №1
Енгельгард Арцнайміттель
від 264,77 грн
в 856 аптеках
Знайти в аптеках
Пектолван® Ц
Пектолван® Ц
Сироп флакон 100 мл з дозуючою ложкою №1
Фармак
від 182,80 грн
в 843 аптеках
Знайти в аптеках
Проспан® форте таблетки шипучі від кашлю
Проспан® форте таблетки шипучі від кашлю
Таблетки шипучі 65 мг саше у коробці №10
Енгельгард Арцнайміттель
від 217,89 грн
в 824 аптеках
Знайти в аптеках
Сироп від кашлю Др. Тайсса
Сироп від кашлю Др. Тайсса
Сироп флакон 250 мл з мірним стаканчиком №1
Натурварен
від 182,48 грн
в 803 аптеках
Знайти в аптеках
Аскоріл експекторант
Аскоріл експекторант
Сироп флакон пластиковий 200 мл №1
Гленмарк
від 323,71 грн
в 786 аптеках
Знайти в аптеках
Аріда® суха мікстура від кашлю для дітей
Аріда® суха мікстура від кашлю для дітей
Порошок флакон 19.55 г пачка №1
Юніфарма
від 59,77 грн
в 785 аптеках
Знайти в аптеках
Сироп від кашлю Др. Тайсса
Сироп від кашлю Др. Тайсса
Сироп флакон 100 мл з мірним стаканчиком №1
Натурварен
від 110,32 грн
в 781 аптеці
Знайти в аптеках
Пектолван® Фіто ісландський мох
Пектолван® Фіто ісландський мох
Екстракт рідкий флакон 50 мл №1
Фармак
від 193,32 грн
в 765 аптеках
Знайти в аптеках
Проспан® пастилки для розсмоктування від кашлю
Проспан® пастилки для розсмоктування від кашлю
Пастилки смоктальні 26 мг блістер №20
Енгельгард Арцнайміттель
від 247,10 грн
в 757 аптеках
Знайти в аптеках
Респеро Миртол
Респеро Миртол
Капсули кишково-розчинні 120 мг блістер №20
Г. Поль-Боскамп ГмбХ & Ко. КГ.
від 217,30 грн
в 744 аптеках
Знайти в аптеках
Гербіон® сироп первоцвіту
Гербіон® сироп первоцвіту
Сироп флакон 150 мл з мірною ложкою №1
КРКА
від 200,30 грн
в 733 аптеках
Знайти в аптеках
Аскоріл
Аскоріл
Таблетки №50
Гленмарк
від 424,00 грн
в 717 аптеках
Знайти в аптеках
Солодки корені
Солодки корені
Корені 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 66,28 грн
в 686 аптеках
Знайти в аптеках
1234510
ГоловнаКошикОбране