Всі аптеки України
Список виробниківEesparma

Виробник: esparma

Представництво в Україні
Київ, вул. Раїси Окіпної, 4, офіс 117
(044) 284-04-22
(044) 284-04-22
www.esparma.com.ua
Продукція
Контакти
Знайдено: 18 препаратів
Апізартрон® мазь, туба, 20 г, № 1; esparma
Апізартрон® Мазь, туба, 20 г, № 1 esparma
В 1111 аптеці
від 122,08 грн
Ціни в аптеках
Блемарен® таблетки шипучі, № 80; esparma
Блемарен® Таблетки шипучі, № 80 esparma
В 766 аптеках
від 704,53 грн
Ціни в аптеках
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину, 200 мг, саше, 3 г, № 20; esparma
Евкабал® 200 саше Порошок для орального розчину, 200 мг, саше, 3 г, № 20 esparma
В 665 аптеках
від 155,81 грн
Ціни в аптеках
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину, 600 мг, саше, 3 г, № 20; esparma
Евкабал® 600 саше Порошок для орального розчину, 600 мг, саше, 3 г, № 20 esparma
В 739 аптеках
від 313,85 грн
Ціни в аптеках
Евкабал® бальзам емульсія, туба, 40 мл, № 1; esparma
Евкабал® бальзам Емульсія, туба, 40 мл, № 1 esparma
В 927 аптеках
від 123,09 грн
Ціни в аптеках
Евкабал® краплі краплі, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1; esparma
Евкабал® краплі Краплі, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 esparma
В 648 аптеках
від 72,72 грн
Ціни в аптеках
Евкабал® краплі для дітей краплі, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; esparma
Евкабал® краплі для дітей Краплі, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 esparma
В 39 аптеках
від 74,40 грн
Ціни в аптеках
Евкабал® сироп сироп, флакон, 100 мл, № 1; esparma
Евкабал® сироп Сироп, флакон, 100 мл, № 1 esparma
В 33 аптеках
від 126,33 грн
Ціни в аптеках
Евкабал® спрей розчин назальний, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1; esparma
Евкабал® спрей Розчин назальний, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 esparma
В 900 аптеках
від 98,40 грн
Ціни в аптеках
Ескузан® Краплі краплі оральні, флакон з крапельницею, 20 мл, у коробці, у коробці, № 1; esparma
Ескузан® Краплі Краплі оральні, флакон з крапельницею, 20 мл, у коробці, у коробці, № 1 esparma
В 1031 аптеці
від 103,39 грн
Ціни в аптеках
Ескузан® Лонг капсули подовженої дії, 50 мг, № 60; esparma
Ескузан® Лонг Капсули подовженої дії, 50 мг, № 60 esparma
В 581 аптеці
від 305,79 грн
Ціни в аптеках
Еспа-Бастин® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 10; esparma
Еспа-Бастин® Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 10 esparma
В 132 аптеках інших міст
від 74,50 грн
Ціни в інших містах
Еспа-Карб® таблетки, 10 мг, блістер, № 50; esparma
Еспа-Карб® Таблетки, 10 мг, блістер, № 50 esparma
В 586 аптеках
від 277,18 грн
Ціни в аптеках
Еспа-Ліпон® 600 таблетки, вкриті оболонкою, 600 мг, № 30; esparma
Еспа-Ліпон® 600 Таблетки, вкриті оболонкою, 600 мг, № 30 esparma
В 415 аптеках
від 630,77 грн
Ціни в аптеках
Еспа-Ліпон® Ін'єкц. 600 розчин для ін'єкцій, 600 мг, ампула, 24 мл, № 5; esparma
Еспа-Ліпон® Ін'єкц. 600 Розчин для ін'єкцій, 600 мг, ампула, 24 мл, № 5 esparma
В 510 аптеках
від 621,91 грн
Ціни в аптеках
Еспа-Празол® таблетки гастрорезистентні, 20 мг, блістер, № 28; esparma
Еспа-Празол® Таблетки гастрорезистентні, 20 мг, блістер, № 28 esparma
В 466 аптеках
від 171,66 грн
Ціни в аптеках
Еспа-Празол® таблетки гастрорезистентні, 40 мг, блістер, № 28; esparma
Еспа-Празол® Таблетки гастрорезистентні, 40 мг, блістер, № 28 esparma
В 941 аптеці
від 172,80 грн
Ціни в аптеках
Еспа-Тибол® таблетки, 2,5 мг, блістер, № 28; esparma
Еспа-Тибол® Таблетки, 2,5 мг, блістер, № 28 esparma
В 284 аптеках
від 393,17 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції
Київ, вул. Раїси Окіпної, 4, офіс 117
(044) 284-04-22
(044) 284-04-22
www.esparma.com.ua
Знайдено: 18 препаратів
Апізартрон® мазь, туба, 20 г, № 1; esparma
Апізартрон® Мазь, туба, 20 г, № 1 esparma
В 1111 аптеці
від 122,08 грн
Ціни в аптеках
Блемарен® таблетки шипучі, № 80; esparma
Блемарен® Таблетки шипучі, № 80 esparma
В 766 аптеках
від 704,53 грн
Ціни в аптеках
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину, 200 мг, саше, 3 г, № 20; esparma
Евкабал® 200 саше Порошок для орального розчину, 200 мг, саше, 3 г, № 20 esparma
В 665 аптеках
від 155,81 грн
Ціни в аптеках
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину, 600 мг, саше, 3 г, № 20; esparma
Евкабал® 600 саше Порошок для орального розчину, 600 мг, саше, 3 г, № 20 esparma
В 739 аптеках
від 313,85 грн
Ціни в аптеках
Евкабал® бальзам емульсія, туба, 40 мл, № 1; esparma
Евкабал® бальзам Емульсія, туба, 40 мл, № 1 esparma
В 927 аптеках
від 123,09 грн
Ціни в аптеках
Евкабал® краплі краплі, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1; esparma
Евкабал® краплі Краплі, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 esparma
В 648 аптеках
від 72,72 грн
Ціни в аптеках
Евкабал® краплі для дітей краплі, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1; esparma
Евкабал® краплі для дітей Краплі, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 esparma
В 39 аптеках
від 74,40 грн
Ціни в аптеках
Евкабал® сироп сироп, флакон, 100 мл, № 1; esparma
Евкабал® сироп Сироп, флакон, 100 мл, № 1 esparma
В 33 аптеках
від 126,33 грн
Ціни в аптеках
Евкабал® спрей розчин назальний, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1; esparma
Евкабал® спрей Розчин назальний, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 esparma
В 900 аптеках
від 98,40 грн
Ціни в аптеках
Ескузан® Краплі краплі оральні, флакон з крапельницею, 20 мл, у коробці, у коробці, № 1; esparma
Ескузан® Краплі Краплі оральні, флакон з крапельницею, 20 мл, у коробці, у коробці, № 1 esparma
В 1031 аптеці
від 103,39 грн
Ціни в аптеках
Ескузан® Лонг капсули подовженої дії, 50 мг, № 60; esparma
Ескузан® Лонг Капсули подовженої дії, 50 мг, № 60 esparma
В 581 аптеці
від 305,79 грн
Ціни в аптеках
Еспа-Бастин® таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 10; esparma
Еспа-Бастин® Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 10 esparma
В 132 аптеках інших міст
від 74,50 грн
Ціни в інших містах
Еспа-Карб® таблетки, 10 мг, блістер, № 50; esparma
Еспа-Карб® Таблетки, 10 мг, блістер, № 50 esparma
В 586 аптеках
від 277,18 грн
Ціни в аптеках
Еспа-Ліпон® 600 таблетки, вкриті оболонкою, 600 мг, № 30; esparma
Еспа-Ліпон® 600 Таблетки, вкриті оболонкою, 600 мг, № 30 esparma
В 415 аптеках
від 630,77 грн
Ціни в аптеках
Еспа-Ліпон® Ін'єкц. 600 розчин для ін'єкцій, 600 мг, ампула, 24 мл, № 5; esparma
Еспа-Ліпон® Ін'єкц. 600 Розчин для ін'єкцій, 600 мг, ампула, 24 мл, № 5 esparma
В 510 аптеках
від 621,91 грн
Ціни в аптеках
Еспа-Празол® таблетки гастрорезистентні, 20 мг, блістер, № 28; esparma
Еспа-Празол® Таблетки гастрорезистентні, 20 мг, блістер, № 28 esparma
В 466 аптеках
від 171,66 грн
Ціни в аптеках
Еспа-Празол® таблетки гастрорезистентні, 40 мг, блістер, № 28; esparma
Еспа-Празол® Таблетки гастрорезистентні, 40 мг, блістер, № 28 esparma
В 941 аптеці
від 172,80 грн
Ціни в аптеках
Еспа-Тибол® таблетки, 2,5 мг, блістер, № 28; esparma
Еспа-Тибол® Таблетки, 2,5 мг, блістер, № 28 esparma
В 284 аптеках
від 393,17 грн
Ціни в аптеках
2
Стандартизація фармацевтичної продукції