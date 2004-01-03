Список виробниківEesparma Виробник: esparma Представництво в Україні Київ, вул. Раїси Окіпної, 4, офіс 117 (044) 284-04-22 (044) 284-04-22 www.esparma.com.ua Продукція Контакти Знайдено: 18 препаратів Плитка Список Апізартрон® Мазь, туба, 20 г, № 1 esparma В 1111 аптеці від 122,08 грн Ціни в аптеках Блемарен® Таблетки шипучі, № 80 esparma В 766 аптеках від 704,53 грн Ціни в аптеках Евкабал® 200 саше Порошок для орального розчину, 200 мг, саше, 3 г, № 20 esparma В 665 аптеках від 155,81 грн Ціни в аптеках Евкабал® 600 саше Порошок для орального розчину, 600 мг, саше, 3 г, № 20 esparma В 739 аптеках від 313,85 грн Ціни в аптеках Евкабал® бальзам Емульсія, туба, 40 мл, № 1 esparma В 927 аптеках від 123,09 грн Ціни в аптеках Евкабал® краплі Краплі, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 esparma В 648 аптеках від 72,72 грн Ціни в аптеках Евкабал® краплі для дітей Краплі, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 esparma В 39 аптеках від 74,40 грн Ціни в аптеках Евкабал® сироп Сироп, флакон, 100 мл, № 1 esparma В 33 аптеках від 126,33 грн Ціни в аптеках Евкабал® спрей Розчин назальний, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 esparma В 900 аптеках від 98,40 грн Ціни в аптеках Ескузан® Краплі Краплі оральні, флакон з крапельницею, 20 мл, у коробці, у коробці, № 1 esparma В 1031 аптеці від 103,39 грн Ціни в аптеках Ескузан® Лонг Капсули подовженої дії, 50 мг, № 60 esparma В 581 аптеці від 305,79 грн Ціни в аптеках Еспа-Бастин® Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 10 esparma В 132 аптеках інших міст від 74,50 грн Ціни в інших містах Еспа-Карб® Таблетки, 10 мг, блістер, № 50 esparma В 586 аптеках від 277,18 грн Ціни в аптеках Еспа-Ліпон® 600 Таблетки, вкриті оболонкою, 600 мг, № 30 esparma В 415 аптеках від 630,77 грн Ціни в аптеках Еспа-Ліпон® Ін'єкц. 600 Розчин для ін'єкцій, 600 мг, ампула, 24 мл, № 5 esparma В 510 аптеках від 621,91 грн Ціни в аптеках Еспа-Празол® Таблетки гастрорезистентні, 20 мг, блістер, № 28 esparma В 466 аптеках від 171,66 грн Ціни в аптеках Еспа-Празол® Таблетки гастрорезистентні, 40 мг, блістер, № 28 esparma В 941 аптеці від 172,80 грн Ціни в аптеках Еспа-Тибол® Таблетки, 2,5 мг, блістер, № 28 esparma В 284 аптеках від 393,17 грн Ціни в аптеках 1 2 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду Київ, вул. Раїси Окіпної, 4, офіс 117 (044) 284-04-22 (044) 284-04-22 www.esparma.com.ua Знайдено: 18 препаратів Плитка Список Апізартрон® Мазь, туба, 20 г, № 1 esparma В 1111 аптеці від 122,08 грн Ціни в аптеках Блемарен® Таблетки шипучі, № 80 esparma В 766 аптеках від 704,53 грн Ціни в аптеках Евкабал® 200 саше Порошок для орального розчину, 200 мг, саше, 3 г, № 20 esparma В 665 аптеках від 155,81 грн Ціни в аптеках Евкабал® 600 саше Порошок для орального розчину, 600 мг, саше, 3 г, № 20 esparma В 739 аптеках від 313,85 грн Ціни в аптеках Евкабал® бальзам Емульсія, туба, 40 мл, № 1 esparma В 927 аптеках від 123,09 грн Ціни в аптеках Евкабал® краплі Краплі, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 esparma В 648 аптеках від 72,72 грн Ціни в аптеках Евкабал® краплі для дітей Краплі, 0,05 %, флакон, 10 мл, № 1 esparma В 39 аптеках від 74,40 грн Ціни в аптеках Евкабал® сироп Сироп, флакон, 100 мл, № 1 esparma В 33 аптеках від 126,33 грн Ціни в аптеках Евкабал® спрей Розчин назальний, 0,1 %, флакон, 10 мл, № 1 esparma В 900 аптеках від 98,40 грн Ціни в аптеках Ескузан® Краплі Краплі оральні, флакон з крапельницею, 20 мл, у коробці, у коробці, № 1 esparma В 1031 аптеці від 103,39 грн Ціни в аптеках Ескузан® Лонг Капсули подовженої дії, 50 мг, № 60 esparma В 581 аптеці від 305,79 грн Ціни в аптеках Еспа-Бастин® Таблетки, що диспергуються в ротовій порожнині, 10 мг, блістер, № 10 esparma В 132 аптеках інших міст від 74,50 грн Ціни в інших містах Еспа-Карб® Таблетки, 10 мг, блістер, № 50 esparma В 586 аптеках від 277,18 грн Ціни в аптеках Еспа-Ліпон® 600 Таблетки, вкриті оболонкою, 600 мг, № 30 esparma В 415 аптеках від 630,77 грн Ціни в аптеках Еспа-Ліпон® Ін'єкц. 600 Розчин для ін'єкцій, 600 мг, ампула, 24 мл, № 5 esparma В 510 аптеках від 621,91 грн Ціни в аптеках Еспа-Празол® Таблетки гастрорезистентні, 20 мг, блістер, № 28 esparma В 466 аптеках від 171,66 грн Ціни в аптеках Еспа-Празол® Таблетки гастрорезистентні, 40 мг, блістер, № 28 esparma В 941 аптеці від 172,80 грн Ціни в аптеках Еспа-Тибол® Таблетки, 2,5 мг, блістер, № 28 esparma В 284 аптеках від 393,17 грн Ціни в аптеках 1 2 Стандартизація фармацевтичної продукції Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 1 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2016) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-1.0:2005 Фармацевтична продукція. Система стандартизації. Основні положення СТ-Н МОЗУ 42-1.1:2013 Лікарські засоби. Належна регуляторна практика СТ-Н МОЗУ 42-3.0:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка (ICH Q8) СТ-Н МОЗУ 42-3.1:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Фармацевтична розробка СТ-Н МОЗУ 42-3.2:2004 Лікарські засоби. Специфікації: контрольні випробування та критерії прийнятності СТ-Н МОЗУ 42-3.3:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Випробування стабільності СТ-Н МОЗУ 42-3.5:2016 Лікарські засоби. Валідація процесів СТ-Н МОЗУ 42-3.6:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Допоміжні речовини СТ-Н МОЗУ 42-3.7:2013 Лікарські засоби. Якість води для застосування у фармації СТ-Н МОЗУ 42-3.8:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична якість препаратів для інгаляції та назальних препаратів СТ-Н МОЗУ 42-3.9:2014 Лікарські засоби. Домішки в нових лікарських речовинах та нових лікарських препаратах СТ-Н МОЗУ 42-3.15:2014 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка лікарських засобів для педіатричного застосування СТ-Н МОЗУ 42-3.16:2014 Лікарські засоби. Пластикові матеріали для первинної упаковки лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.1:2011 Лікарські засоби. Досьє виробничої дільниці СТ-Н МОЗУ 42-4.2:2011 Лікарські засоби. Управління ризиками для якості (ICH Q9) СТ-Н МОЗУ 42-4.3:2011 Лікарські засоби. Фармацевтична система якості (ICH Q10) СТ-Н МОЗУ 42-4.4:2011 Лікарські засоби. Міжнародні гармонізовані вимоги щодо сертифікації серії СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012 Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження СТ-Н МОЗУ 42-4.6:2016 Лікарські засоби. Деякі положення стосовно діючих речовин, що експортують в Україну для виробництва лікарських препаратів СТ-Н МОЗУ 42-4.7:2016 Лікарські засоби. Встановлення меж впливу на здоров’я для використання при ідентифікації ризику у разі виробництва різних лікарських препаратів за допомогою технічних засобів загального користування СТ-Н МОЗУ 42-4.8:2016 Лікарські засоби. Формалізоване загальне оцінювання ризиків з метою встановлення відповідної належної виробничої практики для допоміжних речовин, використовуваних в лікарських препаратах для людини СТ-Н МОЗУ 42-01-2003 Лікарські засоби. Технологічний процес. Документація СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2004 Лікарські засоби. Настанова з якості. Виробництво готових лікарських засобів [Документ втратив чинність] СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика [Документ втратив чинність] Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 2 (М. Ляпунов, О. Безугла, Ю. Підпружников, Н. Гудзь, Я. Закревська, 2017) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2008 Лікарські засоби. Належна лабораторна практика СТ-Н МОЗУ 42-6.0:2014 Лікарські засоби. Доклінічні дослідження безпеки як підґрунтя клінічних випробувань за участю людини та реєстрації лікарських засобів (ICH M3(R2)) СТ-Н МОЗУ 42-7.0:2008 Лікарські засоби. Належна клінічна практика СТ-Н МОЗУ 42-7.1:2016 Лікарські засоби. Дослідження біоеквівалентності СТ-Н МОЗУ 42-8.5:2015 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду СТ-Н МОЗУ 42-8.0:2013 Лікарські засоби. Подібні біологічні лікарські препарати, що містять як активні речовини протеїни, отримані біотехнологічним шляхом СТ-Н МОЗУ 42-7.5:2016 Лікарські засоби. Загальні принципи доклінічних та клінічних досліджень подібних біологічних лікарських засобів, які містять як активну субстанцію білки, отримані за допомогою біотехнології СТ-Н МОЗУ 42-8.1:2013 Лікарські засоби. Фармацевтична розробка біотехнологічних та біологічних продуктів СТ-Н МОЗУ 42-6.1:2016 Лікарські засоби. Оцінка вірусної безпеки біотехнологічних продуктів, отриманих з клітинних ліній людського або тваринного походження (Q5А (R1)) СТ-Н МОЗУ 42-8.2:2013 Лікарські засоби. Випробування стабільності біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q5C) СТ-Н МОЗУ 42-8.3:2013 Лікарські засоби. Специфікації: методи випробування та критерії прийнятності для біотехнологічних / біологічних продуктів (IСН Q6В) СТ-Н МОЗУ 42-8.4:2013 Лікарські засоби. Порівнянність біотехнологічних / біологічних продуктів при змінах у процесі їх виробництва (IСН Q5Е) СТ-Н МОЗУ 42-7.3:2015 Лікарські засоби. Оцінка імуногенності моноклональних антитіл, призначених для клінічного застосування <i>in vivo</i> СТ-Н МОЗУ 42-7.4:2015 Лікарські засоби. Подібні біологічні препарати, що містять моноклональні антитіла — неклінічні та клінічні питання СТ-Н МОЗУ 42-3.17:2015 Лікарські засоби. Розробка, виробництво, характеристика та специфікації моноклональних антитіл і супутніх продуктів Стандартизація фармацевтичної продукції. Том 3 (М. Ляпунов, О. Безугла, Н. Тахтаулова, О. Матвєєва, 2021) Вступ СТ-Н МОЗУ 42-3.4:2020 Лікарські засоби. Настанова з виробництва готових лікарських засобів СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика СТ-Н МОЗУ 42-4.9:2020 Лікарські засоби. Належна виробнича практика. Спеціальні правила належної виробничої практики лікарських засобів передової терапії СТ-Н МОЗУ 42-5.2:2020 Лікарські засоби. Принципи належної практики дистрибуції діючих речовин для лікарських засобів для людини СТ-Н МОЗУ 42-8.7:2018 Лікарські засоби. Належні практики фармаконагляду