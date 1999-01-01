Київ
Відхаркувальні засоби
R05C A24**
Корінь оману
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05C
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C A
Відхаркувальні засоби
R05C A24**
Корінь оману
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Оману кореневища і корені
Кореневища та корені 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
67,42
грн
в 507 аптеках
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Оману кореневища з коренями
Кореневища з коренями 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від
45,21
грн
в 346 аптеках
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Оману кореневища і корені
Кореневища та корені 4 г фільтр-пакет в пачці з внутрішнім пакетом №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
77,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Форма випуску
кореневища з коренями
кореневища та корені
Дозування
4 г
50 г
100 г
Пакування
пачка
фільтр-пакет
Кількість штук в упаковці
1
20
Виробник
Віола
ЗАТ "Ліктрави"
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