Київ
Відхаркувальні засоби
R05C A24**

Корінь оману

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05CВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C AВідхаркувальні засоби
R05C A24**Корінь оману
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Оману кореневища і корені
Оману кореневища і корені
Кореневища та корені 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 67,42 грн
в 507 аптеках
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Оману кореневища з коренями
Оману кореневища з коренями
Кореневища з коренями 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від 45,21 грн
в 346 аптеках
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Оману кореневища і корені
Оману кореневища і корені
Кореневища та корені 4 г фільтр-пакет в пачці з внутрішнім пакетом №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 77,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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