Київ
Відхаркувальні засоби
R05C A12
Листя плюща
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05C
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C A
Відхаркувальні засоби
R05C A12
Листя плюща
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Пектолван® Плющ
Сироп флакон 100 мл №1
Фармак
від
213,00
грн
в 927 аптеках
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Гербіон® сироп плюща
Сироп 7 мг/мл флакон 150 мл з мірною ложкою №1
КРКА
від
224,26
грн
в 912 аптеках
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Проспан® сироп від кашлю
Сироп флакон 100 мл з мірною чашкою №1
Енгельгард Арцнайміттель
від
264,77
грн
в 856 аптеках
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Проспан® форте таблетки шипучі від кашлю
Таблетки шипучі 65 мг саше у коробці №10
Енгельгард Арцнайміттель
від
217,89
грн
в 824 аптеках
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Проспан® пастилки для розсмоктування від кашлю
Пастилки смоктальні 26 мг блістер №20
Енгельгард Арцнайміттель
від
247,10
грн
в 757 аптеках
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Пектолван® Плющ
Капсули 52,5 мг блістер в пачці №30
Фармак
від
173,58
грн
в 623 аптеках
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Проспан® сироп від кашлю
Сироп флакон 200 мл з мірною чашкою №1
Енгельгард Арцнайміттель
від
469,86
грн
в 618 аптеках
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Гербіон® плющ
Льодяники 35 мг блістер №16
КРКА
від
113,90
грн
в 559 аптеках
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Рітоссе® Плющ
Сироп 7 мг/мл флакон 100 мл з мірною ложкою №1
Дарниця ФФ
від
147,72
грн
в 498 аптеках
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Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща
Сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
від
198,53
грн
в 470 аптеках
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Гедерин
Сироп флакон 90 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
107,40
грн
в 432 аптеках
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Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща
Сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
від
114,04
грн
в 428 аптеках
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Проспан® розчин від кашлю
Розчин оральний 35 мг/5 мл стік №21
Енгельгард Арцнайміттель
від
260,99
грн
в 405 аптеках
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Плюща сироп
Сироп флакон полімерний, у пачці 200 мл тм arbor vitae №1
Віола
від
157,50
грн
в 308 аптеках інших міст
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Плюща сироп
Сироп флакон полімерний 200 мл в пачці №1
Віола
від
118,23
грн
в 305 аптеках
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Гедерин
Сироп банка 90 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
153,31
грн
в 56 аптеках
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Геделикс® краплі без спирту
Краплі оральні, розчин флакон-крапельниця 50 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
від
159,87
грн
в 35 аптеках
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Плюща сироп
Сироп флакон полімерний 100 мл в пачці №1
Віола
від
82,90
грн
в 33 аптеках
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Геделикс® сироп від кашлю
Сироп флакон 100 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
від
161,30
грн
в 16 аптеках
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Хедерал® Плющ
Сироп флакон 200 мл з мірним стаканчиком №1
Вітаміни
від
140,82
грн
в 15 аптеках
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капс.
крап.
крап. орал., р-н
льодяники
пастилки смоктальні
р-н орал.
сироп
табл. шип.
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7 мг/мл
20 мг/мл
26 мг
27.78 мг/5 мл
35 мг
35 мг/5 мл
52.5 мг
65 мг
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Пакування
банка 90 мл
блістер
саше
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фл. 20 мл
фл. 90 мл
фл. 100 мл
фл. 115 мл
фл. 150 мл
фл. 200 мл
фл. полімер. 100 мл
фл. полімер. 200 мл
фл. полімер., у пачці 100 мл
фл. полімер., у пачці 200 мл
фл. скляний 100 мл
фл. скляний 250 мл
фл.-крапельн. 50 мл
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Енгельгард Арцнайміттель
КРКА
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Натурварен
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ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Фармак
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