Київ
Відхаркувальні засоби
R05C A12

Листя плюща

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05CВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C AВідхаркувальні засоби
R05C A12Листя плюща
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Пектолван® Плющ
Пектолван® Плющ
Сироп флакон 100 мл №1
Фармак
від 213,00 грн
в 927 аптеках
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Гербіон® сироп плюща
Гербіон® сироп плюща
Сироп 7 мг/мл флакон 150 мл з мірною ложкою №1
КРКА
від 224,26 грн
в 912 аптеках
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Проспан® сироп від кашлю
Проспан® сироп від кашлю
Сироп флакон 100 мл з мірною чашкою №1
Енгельгард Арцнайміттель
від 264,77 грн
в 856 аптеках
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Проспан® форте таблетки шипучі від кашлю
Проспан® форте таблетки шипучі від кашлю
Таблетки шипучі 65 мг саше у коробці №10
Енгельгард Арцнайміттель
від 217,89 грн
в 824 аптеках
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Проспан® пастилки для розсмоктування від кашлю
Проспан® пастилки для розсмоктування від кашлю
Пастилки смоктальні 26 мг блістер №20
Енгельгард Арцнайміттель
від 247,10 грн
в 757 аптеках
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Пектолван® Плющ
Пектолван® Плющ
Капсули 52,5 мг блістер в пачці №30
Фармак
від 173,58 грн
в 623 аптеках
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Проспан® сироп від кашлю
Проспан® сироп від кашлю
Сироп флакон 200 мл з мірною чашкою №1
Енгельгард Арцнайміттель
від 469,86 грн
в 618 аптеках
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Гербіон® плющ
Гербіон® плющ
Льодяники 35 мг блістер №16
КРКА
від 113,90 грн
в 559 аптеках
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Рітоссе® Плющ
Рітоссе® Плющ
Сироп 7 мг/мл флакон 100 мл з мірною ложкою №1
Дарниця ФФ
від 147,72 грн
в 498 аптеках
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Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща
Сироп флакон скляний 250 мл №1
Натурварен
від 198,53 грн
в 470 аптеках
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Гедерин
Гедерин
Сироп флакон 90 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 107,40 грн
в 432 аптеках
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Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща
Сироп від кашлю Др.Тайсса з екстрактом плюща
Сироп флакон скляний 100 мл №1
Натурварен
від 114,04 грн
в 428 аптеках
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Проспан® розчин від кашлю
Проспан® розчин від кашлю
Розчин оральний 35 мг/5 мл стік №21
Енгельгард Арцнайміттель
від 260,99 грн
в 405 аптеках
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Плюща сироп
Плюща сироп
Сироп флакон полімерний, у пачці 200 мл тм arbor vitae №1
Віола
від 157,50 грн
в 308 аптеках інших міст
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Плюща сироп
Плюща сироп
Сироп флакон полімерний 200 мл в пачці №1
Віола
від 118,23 грн
в 305 аптеках
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Гедерин
Гедерин
Сироп банка 90 мл №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від 153,31 грн
в 56 аптеках
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Геделикс® краплі без спирту
Геделикс® краплі без спирту
Краплі оральні, розчин флакон-крапельниця 50 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
від 159,87 грн
в 35 аптеках
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Плюща сироп
Плюща сироп
Сироп флакон полімерний 100 мл в пачці №1
Віола
від 82,90 грн
в 33 аптеках
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Геделикс® сироп від кашлю
Геделикс® сироп від кашлю
Сироп флакон 100 мл №1
Кревель Мойзельбах ГмбХ
від 161,30 грн
в 16 аптеках
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Хедерал® Плющ
Хедерал® Плющ
Сироп флакон 200 мл з мірним стаканчиком №1
Вітаміни
від 140,82 грн
в 15 аптеках
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