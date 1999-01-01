Київ
Відхаркувальні засоби
R05C A15**
Соснові бруньки
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05C
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C A
Відхаркувальні засоби
R05C A15**
Соснові бруньки
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Сосни Бруньки
Бруньки 75 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
65,40
грн
в 379 аптеках
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Сосни Бруньки
Бруньки 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від
48,64
грн
в 277 аптеках
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Дозування
50 г
75 г
Виробник
Віола
ЗАТ "Ліктрави"
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