Київ
Відхаркувальні засоби
R05C A15**

Соснові бруньки

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05CВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C AВідхаркувальні засоби
R05C A15**Соснові бруньки
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Сосни Бруньки
Сосни Бруньки
Бруньки 75 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 65,40 грн
в 379 аптеках
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Сосни Бруньки
Сосни Бруньки
Бруньки 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від 48,64 грн
в 277 аптеках
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