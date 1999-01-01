Київ
Відхаркувальні засоби
R05C A10

Комбінації

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05CВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C AВідхаркувальні засоби
R05C A10Комбінації
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Бронхофіт
Бронхофіт
Збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
від 78,48 грн
в 910 аптеках
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Пектолван® Ц
Пектолван® Ц
Сироп флакон 100 мл з дозуючою ложкою №1
Фармак
від 182,80 грн
в 843 аптеках
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Аріда® суха мікстура від кашлю для дітей
Аріда® суха мікстура від кашлю для дітей
Порошок флакон 19.55 г пачка №1
Юніфарма
від 59,77 грн
в 785 аптеках
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Пектолван® Фіто ісландський мох
Пектолван® Фіто ісландський мох
Екстракт рідкий флакон 50 мл №1
Фармак
від 193,32 грн
в 765 аптеках
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Гербіон® сироп первоцвіту
Гербіон® сироп первоцвіту
Сироп флакон 150 мл з мірною ложкою №1
КРКА
від 200,30 грн
в 733 аптеках
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Мукотек®
Мукотек®
Сироп флакон 100 мл з мірним стаканчиком №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від 213,98 грн
в 651 аптеці
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Бронхофіт
Бронхофіт
Збір пакет 100 г вкладений в пачку №1
Ейм
від 98,00 грн
в 630 аптеках
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Грудний збір № 2
Грудний збір № 2
Збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 45,47 грн
в 609 аптеках
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Нашатирно-анісові краплі
Нашатирно-анісові краплі
Краплі оральні флакон 25 мл №1
Тернофарм
від 27,60 грн
в 602 аптеках
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Грудний збір № 1
Грудний збір № 1
Збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 57,25 грн
в 558 аптеках
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Грудний збір № 2
Грудний збір № 2
Збір пачка 50 г з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 55,90 грн
в 500 аптеках
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Пертусин
Пертусин
Сироп флакон 200 г в пачці №1
Віола
від 47,69 грн
в 404 аптеках
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Грудний збір № 1
Грудний збір № 1
Збір пачка 50 г з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 53,30 грн
в 344 аптеках
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Лінкас пастилки
Лінкас пастилки
Пастилки зі смаком апельсину №16
Хербіон Пакистан
від 73,62 грн
в 341 аптеці
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Пертусин
Пертусин
Сироп флакон полімерний 200 г в пачці №1
Тернофарм
від 43,59 грн
в 311 аптеці
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Фітобронхол
Фітобронхол
Збір фільтр-пакет 1.5 г в пачці з внутрішнім пакетом №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 49,70 грн
в 277 аптеках
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Евкабал® сироп
Евкабал® сироп
Сироп флакон 100 мл №1
esparma
від 112,94 грн
в 239 аптеках
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Грудні краплі від кашлю
Грудні краплі від кашлю
Рідина флакон 25 мл №1
Тернопільська ФФ
від 26,94 грн
в 205 аптеках
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Грудний збір № 1
Грудний збір № 1
Збір пачка 50 г з внутрішн. пакетом №1
Віола
від 55,63 грн
в 203 аптеках
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