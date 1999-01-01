Київ
Відхаркувальні засоби
R05C A10
Комбінації
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05C
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C A
Відхаркувальні засоби
R05C A10
Комбінації
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Фільтр
Бронхофіт
Збір фільтр-пакет 1.5 г №20
Ейм
від
78,48
грн
в 910 аптеках
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Пектолван® Ц
Сироп флакон 100 мл з дозуючою ложкою №1
Фармак
від
182,80
грн
в 843 аптеках
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Аріда® суха мікстура від кашлю для дітей
Порошок флакон 19.55 г пачка №1
Юніфарма
від
59,77
грн
в 785 аптеках
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Пектолван® Фіто ісландський мох
Екстракт рідкий флакон 50 мл №1
Фармак
від
193,32
грн
в 765 аптеках
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Гербіон® сироп первоцвіту
Сироп флакон 150 мл з мірною ложкою №1
КРКА
від
200,30
грн
в 733 аптеках
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Мукотек®
Сироп флакон 100 мл з мірним стаканчиком №1
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
від
213,98
грн
в 651 аптеці
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Бронхофіт
Збір пакет 100 г вкладений в пачку №1
Ейм
від
98,00
грн
в 630 аптеках
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Грудний збір № 2
Збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
45,47
грн
в 609 аптеках
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Нашатирно-анісові краплі
Краплі оральні флакон 25 мл №1
Тернофарм
від
27,60
грн
в 602 аптеках
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Грудний збір № 1
Збір фільтр-пакет 1.5 г №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
57,25
грн
в 558 аптеках
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Грудний збір № 2
Збір пачка 50 г з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
55,90
грн
в 500 аптеках
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Пертусин
Сироп флакон 200 г в пачці №1
Віола
від
47,69
грн
в 404 аптеках
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Грудний збір № 1
Збір пачка 50 г з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
53,30
грн
в 344 аптеках
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Лінкас пастилки
Пастилки зі смаком апельсину №16
Хербіон Пакистан
від
73,62
грн
в 341 аптеці
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Пертусин
Сироп флакон полімерний 200 г в пачці №1
Тернофарм
від
43,59
грн
в 311 аптеці
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Фітобронхол
Збір фільтр-пакет 1.5 г в пачці з внутрішнім пакетом №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
49,70
грн
в 277 аптеках
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Евкабал® сироп
Сироп флакон 100 мл №1
esparma
від
112,94
грн
в 239 аптеках
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Грудні краплі від кашлю
Рідина флакон 25 мл №1
Тернопільська ФФ
від
26,94
грн
в 205 аптеках
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Грудний збір № 1
Збір пачка 50 г з внутрішн. пакетом №1
Віола
від
55,63
грн
в 203 аптеках
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2
3
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Форма випуску
екстракт рідк.
збір
крап. орал.
настоянка складна
пастилки
пор.
пор. д/орал. сусп.
р-н
рідина
рідина д/інг.
сироп
табл.
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Дозування
0.05 г
Пакування
банка 100 г
банка 130 г
контейнер
пакет 50 г
пакет 100 г
пачка 50 г
пляшка 125 г
пляшка 250 г
фл. 19.55 г
фл. 25 мл
фл. 40 мл
фл. 50 г
фл. 50 мл
фл. 100 г
фл. 100 мл
фл. 120 мл
фл. 130 г
фл. 150 мл
фл. 200 г
фл. 200 мл
фл. з контр. розкриття 100 г
фл. з контр. розкриття 200 г
фл. полімер. 100 г
фл. полімер. 200 г
фл. полімер., у пачці 100 г
фл. полімер., у пачці 200 г
фл. скляний 40 мл
фільтр-пакет 1.5 г
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Кількість штук в упаковці
1
16
20
30
Виробник
Herbion Pakistan
KRKA d.d. Novo Mesto
Martin Bauer Group
Montavit
esparma
Віола
Здоровье
Корпорация Артериум
ТОВ "Тернофарм"
Тева Украина
Тернофарм
Украинская фармацевтическая компания
Фармак
Фитофарм
Фітофарм
Эйм
Юнифарма
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
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