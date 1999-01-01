Київ
Відхаркувальні засоби
R05C A13
Цинеол
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05C
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C A
Відхаркувальні засоби
R05C A13
Цинеол
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Соледум® форте
Капсули гастрорезистентні 200 мг блістер №20
Klosterfrau Healthcare Group
від
207,18
грн
в 542 аптеках
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Соледум® форте
Капсули гастрорезистентні 200 мг блістер №50
Klosterfrau Healthcare Group
Немає в наявності
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