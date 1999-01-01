Київ
Відхаркувальні засоби
R05C A05
Коріння алтею
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05C
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C A
Відхаркувальні засоби
R05C A05
Коріння алтею
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Алтейка-Тернофарм
Сироп флакон 200 мл №1
Тернофарм
від
92,66
грн
в 614 аптеках
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Алтейка Галичфарм
Таблетки для жування 100 мг блістер в пачці №20
Корпорація Артеріум
від
76,93
грн
в 584 аптеках
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Алтеї кореня сироп
Сироп флакон полімерний 200 мл з мірною ложкою в пачці №1
Віола
від
108,84
грн
в 456 аптеках
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Алтейка Галичфарм
Сироп флакон скляний 200 мл в пачці №1
Корпорація Артеріум
від
122,61
грн
в 450 аптеках
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Мукалтин®
Таблетки 50 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
від
36,12
грн
в 449 аптеках
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Мукалтин®
Сироп флакон полімерний 200 мл з мірною ложкою в пачці №1
Корпорація Артеріум
від
128,86
грн
в 344 аптеках
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Алтеї корені
Корені 60 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
54,73
грн
в 306 аптеках
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Алтеї кореня сироп
Сироп флакон полімерний, у пачці 200 мл тм arbor vitae №1
Віола
від
43,92
грн
в 305 аптеках інших міст
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Алтейка®
Таблетки для жування 0,12 г блістер №20
Тернофарм
від
60,60
грн
в 282 аптеках
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Мукалтин®
Таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорація Артеріум
від
81,44
грн
в 259 аптеках
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Мукалтин
Таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
від
14,29
грн
в 233 аптеках
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Мукалтин
Таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
від
39,04
грн
в 128 аптеках
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Алтемікс
Сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл з мірною ложкою №1
Корпорація Здоров'я
від
50,52
грн
в 11 аптеках
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Алтеї кореня сироп
Сироп флакон полімерний 200 мл тм айві №1
Віола
від
83,70
грн
в 7 аптеках інших міст
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Алтеї кореня сироп
Сироп флакон полімерний 100 мл з мірною ложкою в пачці №1
Віола
від
66,10
грн
в 7 аптеках
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Алтеї кореня сироп
Сироп флакон полімерний 200 мл тм а+ №1
Віола
Немає в наявності
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Алтеї кореня сироп
Сироп флакон полімерний 200 мл тм anc pharma №1
Віола
Немає в наявності
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Алтеї кореня сироп
Сироп флакон полімерний 100 мл тм anc pharma №1
Віола
Немає в наявності
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Форма випуску
корені
сироп
табл.
табл. д/жув.
Дозування
0.12 г
25 мг/5 мл
50 мг
60 г
100 мг
Пакування
банка
блістер
контейнер
контурн. безчарунк. уп.
пачка
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. полімер. 100 мл
фл. полімер. 200 мл
фл. полімер., у пачці 200 мл
фл. скляний 200 мл
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Виробник
Віола
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
ТОВ "Тернофарм"
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