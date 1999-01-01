Київ
Відхаркувальні засоби
R05C A05

Коріння алтею

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05CВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C AВідхаркувальні засоби
R05C A05Коріння алтею
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Алтейка-Тернофарм
Алтейка-Тернофарм
Сироп флакон 200 мл №1
Тернофарм
від 92,66 грн
в 614 аптеках
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Алтейка Галичфарм
Алтейка Галичфарм
Таблетки для жування 100 мг блістер в пачці №20
Корпорація Артеріум
від 76,93 грн
в 584 аптеках
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Алтеї кореня сироп
Алтеї кореня сироп
Сироп флакон полімерний 200 мл з мірною ложкою в пачці №1
Віола
від 108,84 грн
в 456 аптеках
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Алтейка Галичфарм
Алтейка Галичфарм
Сироп флакон скляний 200 мл в пачці №1
Корпорація Артеріум
від 122,61 грн
в 450 аптеках
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Мукалтин®
Мукалтин®
Таблетки 50 мг блістер №10
Корпорація Артеріум
від 36,12 грн
в 449 аптеках
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Мукалтин®
Мукалтин®
Сироп флакон полімерний 200 мл з мірною ложкою в пачці №1
Корпорація Артеріум
від 128,86 грн
в 344 аптеках
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Алтеї корені
Алтеї корені
Корені 60 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 54,73 грн
в 306 аптеках
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Алтеї кореня сироп
Алтеї кореня сироп
Сироп флакон полімерний, у пачці 200 мл тм arbor vitae №1
Віола
від 43,92 грн
в 305 аптеках інших міст
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Алтейка®
Алтейка®
Таблетки для жування 0,12 г блістер №20
Тернофарм
від 60,60 грн
в 282 аптеках
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Мукалтин®
Мукалтин®
Таблетки 50 мг контейнер №30
Корпорація Артеріум
від 81,44 грн
в 259 аптеках
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Мукалтин
Мукалтин
Таблетки 50 мг контурна безчарункова упаковка №10
Корпорація Здоров'я
від 14,29 грн
в 233 аптеках
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Мукалтин
Мукалтин
Таблетки 50 мг банка №30
Корпорація Здоров'я
від 39,04 грн
в 128 аптеках
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Алтемікс
Алтемікс
Сироп 25 мг/5 мл флакон 100 мл з мірною ложкою №1
Корпорація Здоров'я
від 50,52 грн
в 11 аптеках
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Алтеї кореня сироп
Алтеї кореня сироп
Сироп флакон полімерний 200 мл тм айві №1
Віола
від 83,70 грн
в 7 аптеках інших міст
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Алтеї кореня сироп
Алтеї кореня сироп
Сироп флакон полімерний 100 мл з мірною ложкою в пачці №1
Віола
від 66,10 грн
в 7 аптеках
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Алтеї кореня сироп
Алтеї кореня сироп
Сироп флакон полімерний 200 мл тм а+ №1
Віола
Немає в наявності
Алтеї кореня сироп
Алтеї кореня сироп
Сироп флакон полімерний 200 мл тм anc pharma №1
Віола
Немає в наявності
Алтеї кореня сироп
Алтеї кореня сироп
Сироп флакон полімерний 100 мл тм anc pharma №1
Віола
Немає в наявності
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