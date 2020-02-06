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Alpen Pharma
181 препарат
181 препарат
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Повна назва
представництво "Альпен Фарма АГ" (Швейцарія) в Україні
Адреса
04075, Київ, Пуща-Водиця, вул. Лісова, 30А
Телефон
(044) 431-84-31
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Ісла-Моос
Пастилки 80 мг №30
Натурфарм
від
193,59
грн
в 1182 аптеках
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Ісла-Мінт
Пастилки 100 мг блістер №30
Натурфарм
від
209,70
грн
в 1177 аптеках
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Цинабсин
Таблетки №60
Alpen Pharma AG
від
270,60
грн
в 1154 аптеках
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Трахісан
Таблетки для смоктання блістер №20
Alpen Pharma AG
від
196,80
грн
в 1113 аптеках
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Інфлюцид
Таблетки блістер у коробці №40
Alpen Pharma AG
від
230,25
грн
в 1066 аптеках
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Проспан® сироп від кашлю
Сироп флакон 100 мл з мірною чашкою №1
Енгельгард Арцнайміттель
від
270,80
грн
в 1050 аптеках
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Мукофальк апельсин
Гранули пакетик 5 г №20
Alpen Pharma AG
від
432,00
грн
в 1029 аптеках
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Дістрептаза Дістрепт
Супозиторії ректальні блістер №6
Сінтаверс
від
780,32
грн
в 1016 аптеках
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Урсофальк
Капсули 250 мг блістер №100
Alpen Pharma AG
від
2348,00
грн
в 987 аптеках
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Тонзилотрен
Таблетки №40
Alpen Pharma GmbH
від
239,00
грн
в 943 аптеках
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Тирозур
Гель 1 мг/г туба 5 г №1
Alpen Pharma AG
від
165,77
грн
в 904 аптеках
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Ілон® Класік
Мазь туба 25 г №1
Цесра Арцнайміттель
від
258,90
грн
в 834 аптеках
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Проспан® форте таблетки шипучі від кашлю
Таблетки шипучі 65 мг саше у коробці №10
Енгельгард Арцнайміттель
від
221,00
грн
в 832 аптеках
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Клімактоплан
Таблетки №60
Alpen Pharma AG
від
364,50
грн
в 800 аптеках
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Гастритол "Др. Кляйн"
Краплі оральні флакон з крапельницею 20 мл №1
Alpen Pharma GmbH
від
262,40
грн
в 797 аптеках
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ВАКСОЛ
Спрей 10 мл №1
Alpen Pharma AG
від
333,00
грн
в 787 аптеках
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Умкалор®
Розчин оральний флакон 20 мл №1
ДХУ
від
189,20
грн
в 776 аптеках
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Ендофальк
Порошок для орального розчину 55,318 г пакет №6
Alpen Pharma AG
від
608,10
грн
в 769 аптеках
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Проспан® пастилки для розсмоктування від кашлю
Пастилки смоктальні 26 мг блістер №20
Енгельгард Арцнайміттель
від
241,50
грн
в 768 аптеках
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Урсофальк
Таблетки, вкриті плівковою оболонкою 500 мг блістер №25
Alpen Pharma AG
від
1308,50
грн
в 752 аптеках
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