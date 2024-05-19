Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл в пачці, №1 - Київ (190230) Лікарський препарат - ціни
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Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (5)
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Київ, вул. Хрещатик, 13
Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Фармація
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Всього: упаковка (3)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Аптека низьких цін
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Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Аптека низьких цін
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Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (300)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптекар
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47