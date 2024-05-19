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Алтейка Галичфарм сироп флакон скляний 200 мл в пачці, №1 - Київ (190230) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 447 аптеках
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
141,70 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (3)
143,21 грн
Аптека 9-1-1
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
Всього: упаковка (5)
150,94 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
141,70 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (3)
193,10
Економія: -56,67 грн
136,43 грн
Бажаємо здоров'я
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
Всього: упаковка (1)
131,18 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Володимирська, 51/53
Всього: упаковка (2)
193,10
Економія: -56,67 грн
136,43 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Всього: упаковка (1)
158,00
Економія: -26,23 грн
131,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
145,21 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
Всього: упаковка (2)
163,48
Економія: -41,64 грн
121,84 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Всього: упаковка (1)
168,12
Економія: -47,07 грн
121,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Всього: упаковка (2)
166,44
Економія: -34,87 грн
131,57 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 10
Всього: упаковка (1)
183,40
Економія: -53,81 грн
129,59 грн
Фармація
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Зачинено Відчиняється о 10:00
Київ, перех. Костянтинівська / Фролівська, 1/2
Всього: упаковка (2)
173,50
Економія: -50,89 грн
122,61 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Всього: упаковка (2)
151,69
Економія: -30,64 грн
121,05 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється за 45 хв
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Всього: упаковка (1)
157,62
Економія: -26,30 грн
131,32 грн
Аптека низьких цін
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (1)
147,64
Економія: -26,40 грн
121,24 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Спаська, 5
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
141,70 грн
Подорожник
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Всього: упаковка (300)
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
141,70 грн
Аптекар
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Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 47
Всього: упаковка (1)
129,12 грн