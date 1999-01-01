Київ
Відхаркувальні засоби
R05C A17**

Препарати подорожника

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05CВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C AВідхаркувальні засоби
R05C A17**Препарати подорожника
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Сироп від кашлю Др. Тайсса
Сироп від кашлю Др. Тайсса
Сироп флакон 250 мл з мірним стаканчиком №1
Натурварен
від 182,48 грн
в 803 аптеках
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Сироп від кашлю Др. Тайсса
Сироп від кашлю Др. Тайсса
Сироп флакон 100 мл з мірним стаканчиком №1
Натурварен
від 110,32 грн
в 781 аптеці
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Подорожника великого листя
Подорожника великого листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 50,10 грн
в 491 аптеці
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Подорожника великого листя
Подорожника великого листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 52,81 грн
в 403 аптеках
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Подорожника сироп
Подорожника сироп
Сироп флакон полімерний, у пачці 200 мл тм arbor vitae №1
Віола
від 157,50 грн
в 306 аптеках інших міст
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Подорожника сироп
Подорожника сироп
Сироп флакон 200 мл в пачці №1
Віола
від 74,18 грн
в 297 аптеках
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Подорожника великого листя
Подорожника великого листя
Листя 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20
Віола
від 44,65 грн
в 179 аптеках
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Подорожника сироп
Подорожника сироп
Сироп флакон 100 мл в пачці №1
Віола
від 76,10 грн
в 92 аптеках
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Подорожника великого листя
Подорожника великого листя
Листя 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 52,64 грн
в 63 аптеках
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Подорожника сироп
Подорожника сироп
Сироп флакон полімерний, у пачці 200 мл тм solution pharm №1
Віола
від 177,00 грн
в 15 аптеках
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Подорожника сироп
Подорожника сироп
Сироп флакон полімерний 200 мл тм dr. bauer №1
Віола
від 151,90 грн
в 8 аптеках
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Подорожника сироп
Подорожника сироп
Сироп флакон полімерний, у пачці 200 мл тм anc pharma №1
Віола
від 66,10 грн
в 2 аптеках інших міст
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Подорожника сироп
Подорожника сироп
Сироп флакон полімерний, у пачці 200 мл тм sator pharma №1
Віола
Немає в наявності
Подорожника сироп
Подорожника сироп
Сироп флакон полімерний, у пачці 100 мл тм магнолія №1
Віола
Немає в наявності
Рітоссе Подорожник
Рітоссе Подорожник
Сироп флакон 200 мл з мірним стаканчиком №1
Дарниця ФФ
Немає в наявності
Подорожника сироп
Подорожника сироп
Сироп флакон полімерний 100 мл в пачці №1
Віола
Немає в наявності
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