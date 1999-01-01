Київ
Відхаркувальні засоби
R05C A17**
Препарати подорожника
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05C
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C A
Відхаркувальні засоби
R05C A17**
Препарати подорожника
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Сироп від кашлю Др. Тайсса
Сироп флакон 250 мл з мірним стаканчиком №1
Натурварен
від
182,48
грн
в 803 аптеках
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Сироп від кашлю Др. Тайсса
Сироп флакон 100 мл з мірним стаканчиком №1
Натурварен
від
110,32
грн
в 781 аптеці
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Подорожника великого листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
50,10
грн
в 491 аптеці
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Подорожника великого листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
52,81
грн
в 403 аптеках
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Подорожника сироп
Сироп флакон полімерний, у пачці 200 мл тм arbor vitae №1
Віола
від
157,50
грн
в 306 аптеках інших міст
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Подорожника сироп
Сироп флакон 200 мл в пачці №1
Віола
від
74,18
грн
в 297 аптеках
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Подорожника великого листя
Листя 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20
Віола
від
44,65
грн
в 179 аптеках
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Подорожника сироп
Сироп флакон 100 мл в пачці №1
Віола
від
76,10
грн
в 92 аптеках
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Подорожника великого листя
Листя 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
52,64
грн
в 63 аптеках
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Подорожника сироп
Сироп флакон полімерний, у пачці 200 мл тм solution pharm №1
Віола
від
177,00
грн
в 15 аптеках
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Подорожника сироп
Сироп флакон полімерний 200 мл тм dr. bauer №1
Віола
від
151,90
грн
в 8 аптеках
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Подорожника сироп
Сироп флакон полімерний, у пачці 200 мл тм anc pharma №1
Віола
від
66,10
грн
в 2 аптеках інших міст
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Подорожника сироп
Сироп флакон полімерний, у пачці 200 мл тм sator pharma №1
Віола
Немає в наявності
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Подорожника сироп
Сироп флакон полімерний, у пачці 100 мл тм магнолія №1
Віола
Немає в наявності
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Рітоссе Подорожник
Сироп флакон 200 мл з мірним стаканчиком №1
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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Подорожника сироп
Сироп флакон полімерний 100 мл в пачці №1
Віола
Немає в наявності
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Форма випуску
листя
сироп
Дозування
1.5 г
50 г
Пакування
пачка
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. 250 мл
фл. полімер. 100 мл
фл. полімер. 200 мл
фл. полімер., у пачці 100 мл
фл. полімер., у пачці 200 мл
фільтр-пакет
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Виробник
Віола
Дарниця ФФ
ЗАТ "Ліктрави"
Натурварен
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