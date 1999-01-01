Київ
Відхаркувальні засоби
R05C A18**

Препарати чебрецю

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05CВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C AВідхаркувальні засоби
R05C A18**Препарати чебрецю
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Бронхостоп® пастилки
Бронхостоп® пастилки
Пастилки 59,5 мг блістер №20
Квізда Фарма
від 214,08 грн
в 931 аптеці
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Чебрецю трава
Чебрецю трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 37,66 грн
в 565 аптеках
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Чебрецю трава
Чебрецю трава
Трава 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 36,18 грн
в 293 аптеках
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