Київ
Відхаркувальні засоби
R05C A18**
Препарати чебрецю
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05C
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C A
Відхаркувальні засоби
R05C A18**
Препарати чебрецю
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Бронхостоп® пастилки
Пастилки 59,5 мг блістер №20
Квізда Фарма
від
214,08
грн
в 931 аптеці
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Чебрецю трава
Трава 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
37,66
грн
в 565 аптеках
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Чебрецю трава
Трава 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
36,18
грн
в 293 аптеках
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Форма випуску
пастилки
трава
Дозування
1.5 г
50 г
59.5 мг
Пакування
блістер
пачка
фільтр-пакет
Кількість штук в упаковці
1
20
Виробник
ЗАТ "Ліктрави"
Квізда Фарма
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