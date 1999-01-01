Київ
Відхаркувальні засоби
R05C A20**

Листя підбілу

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05CВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C AВідхаркувальні засоби
R05C A20**Листя підбілу
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Мати-й-мачухи листя
Мати-й-мачухи листя
Листя різано-пресоване 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від 66,32 грн
в 552 аптеках
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Мати-й-мачухи листя
Мати-й-мачухи листя
Листя 40 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від 51,80 грн
в 372 аптеках
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Мати-й-мачухи листя
Мати-й-мачухи листя
Листя 40 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
Немає в наявності
Мати-й-мачухи листя
Мати-й-мачухи листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Немає в наявності
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