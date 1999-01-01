Київ
Відхаркувальні засоби
R05C A20**
Листя підбілу
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05C
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C A
Відхаркувальні засоби
R05C A20**
Листя підбілу
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Мати-й-мачухи листя
Листя різано-пресоване 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
від
66,32
грн
в 552 аптеках
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Мати-й-мачухи листя
Листя 40 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Віола
від
51,80
грн
в 372 аптеках
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Мати-й-мачухи листя
Листя 40 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
Немає в наявності
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Мати-й-мачухи листя
Листя 50 г пачка з внутрішн. пакетом №1
Немає в наявності
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Форма випуску
листя
листя різ.-прес.
Дозування
40 г
50 г
100 г
Виробник
Віола
ЗАТ "Ліктрави"
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