Київ
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05

ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
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Синупрет® екстракт
Синупрет® екстракт
Таблетки, вкриті оболонкою 160 мг блістер №20
Біонорика СЕ
від 398,14 грн
в 986 аптеках
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Синупрет®
Синупрет®
Таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
від 327,02 грн
в 984 аптеках
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Синупрет® форте
Синупрет® форте
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Біонорика СЕ
від 341,55 грн
в 979 аптеках
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Стоптусин-Тева
Стоптусин-Тева
Таблетки блістер у коробці №20
Teva
від 160,42 грн
в 977 аптеках
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Синупрет®
Синупрет®
Краплі оральні флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
від 282,31 грн
в 966 аптеках
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Лазолван®
Лазолван®
Таблетки 30 мг №20
Опелла Хелскеа Україна
від 100,22 грн
в 965 аптеках
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Пульмобріз®
Пульмобріз®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Мові Хелс
від 173,36 грн
в 965 аптеках
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Гербіон® сироп ісландського моху
Гербіон® сироп ісландського моху
Сироп 6 мг/мл флакон 150 мл з мірною ложкою №1
КРКА
від 229,10 грн
в 963 аптеках
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Бронхолітин®
Бронхолітин®
Сироп флакон 125 г №1
Софарма
від 204,01 грн
в 960 аптеках
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Доктор Мом® зі смаком лимона
Доктор Мом® зі смаком лимона
Льодяники стрип №20
Джонсон і Джонсон Україна
від 92,69 грн
в 959 аптеках
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АЦЦ® Гарячий напій мед лимон
АЦЦ® Гарячий напій мед лимон
Порошок для орального розчину 600 мг пакетик 3 г №6
Sandoz
від 291,24 грн
в 959 аптеках
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Вібуркол
Вібуркол
Супозиторії №12
Heel
від 380,29 грн
в 956 аптеках
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Цинабсин
Цинабсин
Таблетки №60
Alpen Pharma AG
від 268,68 грн
в 954 аптеках
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АЦЦ® 200
АЦЦ® 200
Порошок для орального розчину 200 мг пакетик 3 г №20
Sandoz
від 241,10 грн
в 947 аптеках
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Гербіон® сироп подорожника
Гербіон® сироп подорожника
Сироп флакон 150 мл №1
КРКА
від 214,82 грн
в 943 аптеках
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АЦЦ® Лонг
АЦЦ® Лонг
Таблетки шипучі 600 мг туба №10
Sandoz
від 265,64 грн
в 942 аптеках
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Енгістол
Енгістол
Таблетки контейнер №50
Heel
від 396,10 грн
в 942 аптеках
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Доктор Мом® зі смаком малини
Доктор Мом® зі смаком малини
Льодяники стрип №20
Джонсон і Джонсон Україна
від 93,08 грн
в 935 аптеках
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Бронхостоп® пастилки
Бронхостоп® пастилки
Пастилки 59,5 мг блістер №20
Квізда Фарма
від 214,08 грн
в 931 аптеці
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Аскоріл експекторант
Аскоріл експекторант
Сироп флакон пластиковий 100 мл №1
Гленмарк
від 234,46 грн
в 928 аптеках
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