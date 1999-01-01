Київ
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05C
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05D
ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ЕКСПЕКТОРАНТИ
R05F
КОМБІНОВАНІ ПРЕПАРАТИ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ ТА ЕКСПЕКТОРАНТИ
R05X
ІНШІ ПРЕПАРАТИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
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Синупрет® екстракт
Таблетки, вкриті оболонкою 160 мг блістер №20
Біонорика СЕ
від
398,14
грн
в 986 аптеках
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Синупрет®
Таблетки, вкриті оболонкою №50
Біонорика СЕ
від
327,02
грн
в 984 аптеках
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Синупрет® форте
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Біонорика СЕ
від
341,55
грн
в 979 аптеках
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Стоптусин-Тева
Таблетки блістер у коробці №20
Teva
від
160,42
грн
в 977 аптеках
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Синупрет®
Краплі оральні флакон 100 мл №1
Біонорика СЕ
від
282,31
грн
в 966 аптеках
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Лазолван®
Таблетки 30 мг №20
Опелла Хелскеа Україна
від
100,22
грн
в 965 аптеках
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Пульмобріз®
Таблетки, вкриті оболонкою блістер №20
Мові Хелс
від
173,36
грн
в 965 аптеках
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Гербіон® сироп ісландського моху
Сироп 6 мг/мл флакон 150 мл з мірною ложкою №1
КРКА
від
229,10
грн
в 963 аптеках
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Бронхолітин®
Сироп флакон 125 г №1
Софарма
від
204,01
грн
в 960 аптеках
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Доктор Мом® зі смаком лимона
Льодяники стрип №20
Джонсон і Джонсон Україна
від
92,69
грн
в 959 аптеках
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АЦЦ® Гарячий напій мед лимон
Порошок для орального розчину 600 мг пакетик 3 г №6
Sandoz
від
291,24
грн
в 959 аптеках
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Вібуркол
Супозиторії №12
Heel
від
380,29
грн
в 956 аптеках
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Цинабсин
Таблетки №60
Alpen Pharma AG
від
268,68
грн
в 954 аптеках
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АЦЦ® 200
Порошок для орального розчину 200 мг пакетик 3 г №20
Sandoz
від
241,10
грн
в 947 аптеках
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Гербіон® сироп подорожника
Сироп флакон 150 мл №1
КРКА
від
214,82
грн
в 943 аптеках
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АЦЦ® Лонг
Таблетки шипучі 600 мг туба №10
Sandoz
від
265,64
грн
в 942 аптеках
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Енгістол
Таблетки контейнер №50
Heel
від
396,10
грн
в 942 аптеках
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Доктор Мом® зі смаком малини
Льодяники стрип №20
Джонсон і Джонсон Україна
від
93,08
грн
в 935 аптеках
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Бронхостоп® пастилки
Пастилки 59,5 мг блістер №20
Квізда Фарма
від
214,08
грн
в 931 аптеці
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Аскоріл експекторант
Сироп флакон пластиковий 100 мл №1
Гленмарк
від
234,46
грн
в 928 аптеках
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Форма випуску
бруньки
гран.
гран. гомеопат.
гран. д/орал. застос.
гран. д/орал. р-ну
гран. д/п сир. д/перор.застос.
гран. дозов.
екстракт рідк.
емул.
емул. нашкірна
збір
капс.
капс. гастрорезист.
капс. кишково-розч.
капс. м'які кишково-розч.
капс. подовж. дії
капс. пролонг. дії тверд.
капс. тверд.
квітки
кореневища з коренями
кореневища та корені
корені
крап.
крап. орал.
крап. орал. д/дітей
крап. орал., р-н
листя
листя різ.-прес.
льодяники
мазь
настоянка складна
пагони
пастилки
пастилки смоктальні
пор.
пор. д/орал. сусп.
пор. д/оральн. р-ну
пор. д/п р-ну д/перор. застос.
р-н
р-н д/орал. застос.
р-н д/перорал. застос.
р-н д/ін.
р-н д/інг.
р-н д/інг. і перорал. застос.
р-н д/інф.
р-н орал.
рідина
рідина д/інг.
сироп
суп.
табл.
табл. в/о
табл. в/плівк. обол.
табл. д/жув.
табл. д/смокт.
табл. жув.
табл. пролонг. дії
табл. шип.
табл. шип. д/п перорал. р-ну
трава
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Дозування
0.03 г
0.05 г
0.12 г
0.25 %
0.043 г + 0.2 г
1.5 г
1.5 мг/мл
2 %
2.5 мг/2,5 мл
2.5 мг/г
4 г
4 мг/5 мл
5 %
5 мг/мл
5.6 г
6 мг/мл
7 мг/мл
7.5 мг/мл
8 мг
10 %
10 мг/0,2 мл
10 мг/5 мл
15 мг
15 мг/2 мл
15 мг/5 мл
20 мг
20 мг/мл
25 мг/5 мл
26 мг
27.78 мг/5 мл
30 мг
30 мг/5 мл
35 мг
35 мг/5 мл
40 г
40 мг
50 г
50 мг
50 мг/мл
52.5 мг
59.5 мг
60 г
60 мг
65 мг
75 г
75 мг
100 г
100 мг
100 мг/0,5 г
100 мг/мл
120 мг
150 мг
160 мг
175 мг/5 мл
200 мг
200 мг/5 мл
200 мг/15 мл
200 мг/г
250 мг/5 мл
300 мг
375 мг
600 мг
750 мг/10 мл
800 мг/1 г
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Пакування
амп.
амп. 1 мл
амп. 1.1 мл
амп. 2 мл
амп. 3 мл
амп. 4 мл
банка
банка 20 г
банка 25 г
банка 50 г
банка 90 мл
банка 100 г
банка 100 мл
банка 125 мл
банка 130 г
банка полімер. 100 мл
банка скляна 100 мл
баночка 20 г
блістер
блістер у коробці
блістер у пачці
контейнер
контейнер 20 мл
контейнер 60 мл
контейнер 200 мл
контурн. безчарунк. уп.
контурн. чарунк. уп.
пакет
пакет 3 г
пакет 50 г
пакет 100 г
пакет-саше
пакет-саше 5.6 г
пакетик 3 г
пакетик 6 г
пачка
пачка 50 г
пенал
пенал 1 г
пенал 10 г
пляшка 100 мл
пляшка 125 г
пляшка 200 мл
пляшка 250 г
пляшка п/е 150 мл
саше
саше 0.5 г
саше 1 г
саше 2 г
саше 3 г
саше 5 мл
саше 10 мл
стрип
стік
туба
туба 10 г
туба 20 г
туба 40 г
туба 40 мл
туба алюм. 10 г
фл-склян. з криш. з конт.відкр 100 мл
фл.
фл. 13 мл
фл. 19.55 г
фл. 20 г
фл. 20 мл
фл. 25 мл
фл. 30 г
фл. 40 г
фл. 40 мл
фл. 50 г
фл. 50 мл
фл. 60 г
фл. 60 мл
фл. 90 мл
фл. 100 г
фл. 100 мл
фл. 115 мл
фл. 120 мл
фл. 125 г
фл. 125 мл
фл. 130 г
фл. 150 мл
фл. 180 мл
фл. 200 г
фл. 200 мл
фл. 250 мл
фл. з контр. розкриття 100 г
фл. з контр. розкриття 200 г
фл. з крапельницею і кришкою 20 мл
фл. з кришкою 100 мл
фл. з кришкою 200 мл
фл. з кришкою-крапельницею 10 мл
фл. з кришкою-крапельницею 25 мл
фл. з мірним ковпачком 60 мл
фл. з мірним ковпачком 100 мл
фл. з мірним ковпачком 200 мл
фл. з мірним стаканчиком 100 мл
фл. з пробкою-крапельницею 20 мл
фл. з пробкою-крапельницею 40 мл
фл. з пробкою-крапельницею 50 мл
фл. з пробкою-крапельницею 100 мл
фл. пластик. 100 мл
фл. пластик. 200 мл
фл. полімер. 100 г
фл. полімер. 100 мл
фл. полімер. 200 г
фл. полімер. 200 мл
фл. полімер. з кришк. 200 г
фл. полімер., у пачці 100 г
фл. полімер., у пачці 100 мл
фл. полімер., у пачці 200 г
фл. полімер., у пачці 200 мл
фл. скляний 40 мл
фл. скляний 100 г
фл. скляний 100 мл
фл. скляний 200 г
фл. скляний 200 мл
фл. скляний 250 мл
фл.-крапельн. 20 мл
фл.-крапельн. 50 мл
фільтр-пакет
фільтр-пакет 1.5 г
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Кількість штук в упаковці
1
5
6
9
10
12
15
16
20
21
24
25
30
40
48
50
60
100
150
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Виробник
Acino Pharma
Alpen Pharma AG
Alpen Pharma GmbH
Bionorica SE
Boiron
Delta Medical Promotions AG
Euro Lifecare
Herbion Pakistan
INPHARMA Trading SIA
KRKA d.d. Novo Mesto
Klosterfrau Healthcare Group
Macleods Pharmaceuticals Ltd
Marifarm
Martin Bauer Group
Medicom International
Menarini Group
Montavit
Naturwaren
Organosyn Life Sciences
Polpharma
Procter & Gamble International Operations
Procter & Gamble Manufacturing
Richard Bittner
Sandoz
Scan Biotech
WALA Heilmittel
esparma
Іннотек
ІнтерХім
Алкалоїд
Астрафарм
Асіно Україна
Біонорика СЕ
Ваюм-Фарм
Вертекс
Віола
Вітаміни
Г. Поль-Боскамп ГмбХ & Ко. КГ.
Галафарм
Гледекс
Гледфарм
Гленмарк
ДХУ
Дарниця ФФ
Дельта Медікел Промоушнз АГ
Джонсон и Джонсон Украина
Ділео Фарма
Енгельгард Арцнайміттель
Ерсель Фарма Україна
ЗАТ "Ліктрави"
Замбон
Здоров'я ФК
Здоровье
КРКА
Квізда Фарма
Київський вітамінний завод
Компания фармаркетинга "ZDRAVO"
Корпорация Артериум
Корпорація Артеріум
Корпорація Здоров'я
Красная звезда
Кревель Мойзельбах ГмбХ
Кусум
Лабораторії Майолі Спіндлер
Лекхім
Лекхім-Харків
Лубнифарм
Маклеодс Фармасьютикалс
Матеріа Медика-Україна
Медичний центр М.Т.К.
Мові Хелс
Мові Хелс ГмбХ
Монтавит
Монфарм
Мілі Хелскере Лімітед
НГС
Натурварен
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
ООО "Фармасел"
Опелла Хелскеа Украина
Опелла Хелскеа Україна
Органосін Лайф Сайєнс
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
ПЕРРИГО УКРАИНА ООО
Рош Украина
Сандоз
Софарма
Сперко Україна
Стада
ТОВ "Ніко"
ТОВ "Тернофарм"
Тева Украина
Тева Україна
Тернофарм
Украинская фармацевтическая компания
Уорлд Медицин
Фармак
Фармтехнологія
Фитофарм
Фітофарм
Халеон КХ С.а.р.л.
Хеель
Червона зірка
Швабе
Эйм
Юнифарма
Юнік Фармасьютикал Лабораторіз
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