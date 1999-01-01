Київ
Відхаркувальні засоби
R05C A19

Міртол

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05CВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C AВідхаркувальні засоби
R05C A19Міртол
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Респеро Миртол форте
Респеро Миртол форте
Капсули кишково-розчинні 300 мг блістер №20
Г. Поль-Боскамп ГмбХ & Ко. КГ.
від 271,80 грн
в 882 аптеках
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Респеро Миртол
Респеро Миртол
Капсули кишково-розчинні 120 мг блістер №20
Г. Поль-Боскамп ГмбХ & Ко. КГ.
від 217,30 грн
в 744 аптеках
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