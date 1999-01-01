Київ
Відхаркувальні засоби
R05C A19
Міртол
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05C
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C A
Відхаркувальні засоби
R05C A19
Міртол
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Респеро Миртол форте
Капсули кишково-розчинні 300 мг блістер №20
Г. Поль-Боскамп ГмбХ & Ко. КГ.
від
271,80
грн
в 882 аптеках
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Респеро Миртол
Капсули кишково-розчинні 120 мг блістер №20
Г. Поль-Боскамп ГмбХ & Ко. КГ.
від
217,30
грн
в 744 аптеках
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