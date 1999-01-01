Київ
Відхаркувальні засоби
R05C A23**
Корінь солодки
АТС Класифікація
R
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ
R05
ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05C
ВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C A
Відхаркувальні засоби
R05C A23**
Корінь солодки
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Солодки корені
Корені 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від
66,28
грн
в 686 аптеках
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Солодки кореня сироп
Сироп флакон скляний 200 г №1
від
86,18
грн
в 590 аптеках
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Солодки кореня сироп
Сироп флакон полімерний 100 г №1
Віола
від
43,00
грн
в 307 аптеках
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Солодки кореня сироп
Сироп флакон полімерний, у пачці 200 г тм arbor vitae №1
від
48,05
грн
в 289 аптеках інших міст
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Солодки кореня сироп
Сироп флакон скляний 100 г №1
від
43,11
грн
в 183 аптеках
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Солодки кореня сироп
Сироп флакон полімерний 100 г в пачці №1
Тернофарм
від
37,61
грн
в 143 аптеках
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Солодки кореня сироп
Сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл з дозуючою ложкою, у пачці №1
Борщагівський ХФЗ
від
86,37
грн
в 125 аптеках
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Солодки корені
Корені 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від
39,16
грн
в 114 аптеках
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Солодки кореня сироп
Сироп флакон полімерний з кришкою 200 г з мірною ложкою в пачці №1
від
78,80
грн
в 88 аптеках
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Солодки кореня сироп
Сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл з дозуючою ложкою, у пачці №1
Борщагівський ХФЗ
від
58,30
грн
в 36 аптеках
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Солодки кореня сироп
Сироп флакон полімерний 200 г тм а+ №1
від
65,00
грн
в 1 аптеці інших міст
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Солодки кореня сироп
Сироп флакон полімерний 200 г тм anc pharma №1
Немає в наявності
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Солодки кореня сироп
Сироп флакон полімерний 100 г тм anc pharma №1
Немає в наявності
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Форма випуску
корені
сироп
Дозування
1.5 г
100 г
250 мг/5 мл
Пакування
пачка
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фл. полімер. 100 г
фл. полімер. 200 г
фл. полімер. з кришк. 200 г
фл. полімер., у пачці 200 г
фл. скляний 100 г
фл. скляний 200 г
фільтр-пакет
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Виробник
Віола
ЗАТ "Ліктрави"
ПАО НПЦ "Борщаговский ХФЗ"
Тернофарм
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