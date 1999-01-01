Київ
Відхаркувальні засоби
R05C A23**

Корінь солодки

АТС Класифікація

RЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА РЕСПІРАТОРНУ СИСТЕМУ

R05ЗАСОБИ, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У РАЗІ КАШЛЮ ТА ЗАСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
R05CВІДХАРКУВАЛЬНІ ЗАСОБИ, ЗА ВИКЛЮЧЕННЯМ КОМБІНОВАНИХ ПРЕПАРАТІВ, ЩО МІСТЯТЬ ПРОТИКАШЛЬОВІ ЗАСОБИ
R05C AВідхаркувальні засоби
R05C A23**Корінь солодки
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Солодки корені
Солодки корені
Корені 100 г пачка з внутрішн. пакетом №1
ЗАТ "Ліктрави"
від 66,28 грн
в 686 аптеках
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Солодки кореня сироп
Солодки кореня сироп
Сироп флакон скляний 200 г №1
від 86,18 грн
в 590 аптеках
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Солодки кореня сироп
Солодки кореня сироп
Сироп флакон полімерний 100 г №1
Віола
від 43,00 грн
в 307 аптеках
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Солодки кореня сироп
Солодки кореня сироп
Сироп флакон полімерний, у пачці 200 г тм arbor vitae №1
від 48,05 грн
в 289 аптеках інших міст
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Солодки кореня сироп
Солодки кореня сироп
Сироп флакон скляний 100 г №1
від 43,11 грн
в 183 аптеках
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Солодки кореня сироп
Солодки кореня сироп
Сироп флакон полімерний 100 г в пачці №1
Тернофарм
від 37,61 грн
в 143 аптеках
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Солодки кореня сироп
Солодки кореня сироп
Сироп 250 мг/5 мл флакон 200 мл з дозуючою ложкою, у пачці №1
Борщагівський ХФЗ
від 86,37 грн
в 125 аптеках
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Солодки корені
Солодки корені
Корені 1,5 г фільтр-пакет в пачці №20
ЗАТ "Ліктрави"
від 39,16 грн
в 114 аптеках
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Солодки кореня сироп
Солодки кореня сироп
Сироп флакон полімерний з кришкою 200 г з мірною ложкою в пачці №1
від 78,80 грн
в 88 аптеках
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Солодки кореня сироп
Солодки кореня сироп
Сироп 250 мг/5 мл флакон 100 мл з дозуючою ложкою, у пачці №1
Борщагівський ХФЗ
від 58,30 грн
в 36 аптеках
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Солодки кореня сироп
Солодки кореня сироп
Сироп флакон полімерний 200 г тм а+ №1
від 65,00 грн
в 1 аптеці інших міст
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Солодки кореня сироп
Солодки кореня сироп
Сироп флакон полімерний 200 г тм anc pharma №1
Немає в наявності
Солодки кореня сироп
Солодки кореня сироп
Сироп флакон полімерний 100 г тм anc pharma №1
Немає в наявності
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